Cierre de campaña de Abelardo De la Espriella convoca a miles en Floridablanca y Piedecuesta

Entre 3.000 y 3.500 personas asistieron al parque principal de Floridablanca en apoyo a Abelardo De la Espriella, en un evento sin la presencia del candidato. La jornada incluyó una caravana en Piedecuesta organizada por comerciantes.

Una masiva asistencia se registro ayer sabado 13 de junio en el parque principal de Floridablanca durante el cierre de campana de simpatizantes de Abelardo De la Espriella en este municipio del area metropolitana de Bucaramanga.

De acuerdo con voceros de la organizacion al encuentro habrian asistido entre 3000 y 3500 personas quienes llegaron hasta este punto tradicional del municipio para expresar su respaldo al proyecto politico de De la Espriella segun senalaron fuentes cercanas a la organizacion al destacar la alta participacion registrada durante el evento. Aunque el candidato no estuvo presente en la jornada sus seguidores se concentraron en el parque principal de Floridablanca donde se desarrollo la actividad de cierre con la participacion de ciudadanos lideres locales y simpatizantes.

La concentracion fue presentada por sus promotores como una muestra del respaldo ciudadano que ha venido consolidando la campana en Santander especialmente en municipios del area metropolitana de Bucaramanga. Los organizadores destacaron que la jornada transcurrio en un ambiente de civismo y alegria con consignas de apoyo y banderas ondeando. Muchos de los asistentes viajaron desde veredas y barrios cercanos para demostrar su adhesion al candidato. Segun testigos la convocatoria supero las expectativas iniciales y lleno completamente la plaza principal.

Comerciantes locales aprovecharon para ofrecer productos y refrescos creando un ambiente festivo. La ausencia de De la Espriella no disminuyo el entusiasmo ya que sus seguidores corearon su nombre y repitieron sus propuestas. La policia reporto saldo blanco sin incidentes. El evento culmino con una oracion por la paz y el progreso de la region.

Los organizadores afirmaron que este tipo de muestras reflejan el crecimiento de la candidatura en la recta final. Ademas la campana ha logrado conectar con sectores productivos y comunidades rurales que buscan un cambio en la administracion municipal. La jornada en Floridablanca fue la antesala de la caravana en Piedecuesta al dia siguiente. Con estas actividades los simpatizantes de Abelardo De la Espriella cerraron sus actos publicos de campana en estos dos municipios.

La caravana del domingo 14 de junio en Piedecuesta fue organizada por comerciantes y empresarios del municipio quienes manifestaron su respaldo al candidato. Los organizadores senalaron que la actividad no correspondio a una reunion politica en recinto cerrado sino a una movilizacion en caravana por distintos sectores del municipio. Vehiculos adornados con banderas y globos recorrieron las principales calles mientras los participantes hacian sonar sus bocinas. Comerciantes salieron a las puertas de sus negocios para saludar y algunos ofrecieron refrigerios.

La caravana paso por el centro barrios residenciales y zonas comerciales generando expectativa entre los transeuntes. Los empresarios organizadores destacaron que el apoyo a De la Espriella se basa en su propuesta de desarrollo economico y generacion de empleo. Consideran que su experiencia administrativa y su conocimiento del sector productivo son claves para reactivar la economia local. Muchos pequenos empresarios han visto con buenos ojos sus planes de reduccion de tramites y fomento al emprendimiento.

La caravana finalizo en el parque principal de Piedecuesta donde los asistentes compartieron un almuerzo comunitario. Alli se leyeron mensajes de apoyo del candidato quien agradecio las muestras de afecto. Los simpatizantes reafirmaron su compromiso de trabajar por la victoria en las urnas. Con estas dos jornadas la campana de Abelardo De la Espriella en el area metropolitana de Bucaramanga llega a su fase final.

Los organizadores se mostraron satisfechos con la respuesta ciudadana y confian en que se reflejara en los resultados electorales. Ahora solo resta esperar la cita con las urnas donde los santandereanos decidiran el proximo gobernante. La participacion masiva en estos eventos demuestra que la ciudadania esta movilizada y expectante ante las propuestas de cambio.

Sin duda la recta final de la campana ha estado marcada por el entusiasmo de los seguidores de De la Espriella quienes han recorrido cada rincon del departamento llevando su mensaje. La jornada del sabado en Floridablanca y la caravana del domingo en Piedecuesta son un claro ejemplo del respaldo que ha cosechado este proyecto politico en la region





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