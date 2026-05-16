Cierre de campaña de Abelardo De La Espriella en Bucaramanga, Santander

El cierre de campaña del candidato presidencial Abelardo De La Espriella en Bucaramanga, Santander tuvo lugar en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, donde se manifestaron miles de simpatizantes llegados desde diferentes puntos del área metropolitana y el departamento. El cierre de campaña se realizó a dos semanas de la primera vuelta y se espera que De La Espriella y Paloma Valencia sean los dos contendientes principales para una segunda vuelta en contra de Iván Cepeda.

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella realiza su cierre de campaña en Bucaramanga, Santander. Desde la Plaza Cívica Luis Carlos Galán , ante una multitud de simpatizantes llegados desde diferentes puntos del área metropolitana y del departamento, presentará una visión de su campaña en vista de las elecciones presidenciales en apenas dos semanas.

Según analistas políticos, De La Espriella y Paloma Valencia son los dos contendores más probables para la disputa de una segunda vuelta en contra de Iván Cepeda





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