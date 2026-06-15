Cierre de campaña de Abelardo De la Espriella en Buga: entre devoción y política

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella cerró su campaña en la Basílica del Señor de los Milagros en Buga, rodeado de peregrinos y devotos. Su visita generó opiniones divididas sobre la mezcla de religión y política.

El domingo 14 de junio, la ciudad de Guadalajara de Buga , en el Valle del Cauca, se convirtió en el escenario del cierre de campaña del candidato presidencial Abelardo De la Espriella.

El evento tuvo lugar en la Basílica del Señor de los Milagros, un santuario que cada 14 de mes recibe a miles de peregrinos devotos del Cristo conocido como el Negrito. Desde horas de la mañana, la plazoleta y la calle 4 estaban atestadas de fieles que llegaban de diversas regiones del país para rendir homenaje al Milagroso.

El sol, tímido por la mañana entre nubarrones, terminó por brillar con fuerza, elevando la temperatura por encima de los 27 grados, lo que aumentó la sensación de calor en medio de la multitud. La basílica, con su historia que se remonta a 1550 cuando una indígena encontró un crucifijo que creció hasta alcanzar dimensiones imponentes, albergaba a cientos de personas que buscaban un espacio para orar y agradecer.

De la Espriella llegó acompañado de su fórmula vicepresidencial, su esposa y una de sus hijas. Vestido con una camiseta amarilla que llevaba la palabra Tigre en la espalda, el candidato se sumó a la fila de peregrinos para ingresar al templo y postrarse ante la imagen del Señor de los Milagros. En un gesto de devoción, oró junto a los fieles y asistió a la misa de sanación que se celebró en la plazoleta.

Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida y generó opiniones divididas entre los asistentes. Mientras algunos lo veían como un acto legítimo de fe, otros cuestionaban la mezcla de política y religión en un espacio sagrado. La congregación de Padres Redentoristas, encargada de la basílica, había emitido un comunicado previo aclarando que el santuario no apoya ninguna campaña política ni candidato, buscando mantener la neutralidad del lugar. Entre los vendedores ambulantes y los devotos, las opiniones eran diversas.

Nubia Londoño, comerciante de artículos religiosos, comentó que cualquier persona tiene derecho a rezar al Milagroso, independientemente de su afiliación política. Luz Consuelo Pareja, quien vendía crucifijos y manillas, expresó que la política y la religión deben ir por caminos separados, aunque reconoció el derecho del candidato a visitar el santuario. Otros vendedores señalaron que la gran afluencia de gente es habitual cada 14 de mes, sin importar la presencia política.

Al final del acto, De la Espriella realizó una denuncia pública sobre temas de su campaña, pero el foco de la jornada siguió siendo la devoción al Señor de los Milagros. La combinación de fervor religioso y proselitismo político dejó una estela de reflexiones en Buga, una ciudad que por un día fue epicentro tanto de la fe como de la contienda electoral





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