Cierre de campaña de Abelardo De la Espriella en Buga

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella realizó un acto público en la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, en el que se reunieron miles de personas para rezar y escuchar a su candidato. La visita del Milagroso no puede responder a fines políticos, según enfatizan algunos devotos.

El cierre de campaña de Abelardo De la Espriella, entre plegarias al Señor de los Milagros, rugidos, banderas, un tigre de felpa y multitudes El candidato presidencial estuvo a los pies del Milagroso con su fórmula presidencial, su esposa y una hija.

Hizo denuncia al final del acto público. La Basílica del Señor de los Milagros de Buga estuvo a reventar en un día en el que el sol se mostró tímido durante la mañana entre nubarrones que hicieron pensar a más de uno que llovería en la ciudad de Guadalajara de Buga. Ella es la joven que presuntamente habría empujado a una guarda en estación MIO, tras discutir por bozal del perro: de la captura a la libertad.

Pero, en la tarde, poco a poco el astro rey se fue abriendo paso en el firmamento para brillar con fuerza sobre los bugueños y los viajeros que llegaron de otros rincones del país, a tal punto que muchos de ellos decían que la temperatura había superado los 27 grados centígrados usuales.

Adentro de la Basílica, el calor era mayor. vendedores de rosarios y crucifijos en locales vecinos del templo y los mismos peregrinos, muchos de ellos vestidos con camisetas amarillas con la palabra 'Tigre' escrita en sus espaldas sobre el número 10, se preguntaban por un visitante que había anunciado su llegada en la tarde para mostrar su respeto al 'Negrito', como él también le dice, y asistir a la misa de sanación de las 3:00 en punto afuera de la Basílica, en la saturada plazoleta. Las pistas y el video por el asesinato de reconocido empresario e influencer en Valle: autoridades van tras sicario que le disparó en centro comercial. viene a rezarle al Milagroso, decía la comerciante Nubia Londoño.

A la iglesia puede venir cualquier persona por un deseo religioso, dijo quien manifestó que aunque hubiera deseado vestir la camiseta amarilla porque apoya al aspirante de Defensores de la Patria a ocupar la Casa de Nariño, estaba en su jornada laboral, ofreciendo a la venta imágenes exactas del Milagroso al frente de la Basílica sobre la calle 4. Sí habíamos escuchado que venía ante el Señor de los Milagros.

Él tiene derecho de venir a hacer su campaña a Buga, pero en el tema del Milagroso, la política va por un lado y la cosa religiosa va por otro, digo yo, expresó Luz Consuelo Pareja, quien en su mano derecha empuñaba un gran crucifijo, mientras que en la mano izquierda tenía decenas manillas. La vendedora, que vive en la zona rural a 15 minutos del casco urbano de Buga, buscaba que alguien en la gigantesca fila le comprara su mercancía.

El conmovedor relato de la familia de niña de 3 años y su abuela, tras explosivo frente a Univalle: Preocupa que salir a la calle se vuelva tragedia. La gran cantidad de gente siempre es igual en cada 14 del mes por la devoción al Milagroso, dijo otro vendedor ambulante.

Diversas opiniones, unas a favor y otras con más reserva, enfatizando en que la visita del Milagroso no puede responder a fines políticos, se escucharon en Buga, al conocer el anuncio previo del candidato De la Espriella antes de abordar un avión sobre su deseo de que la Ciudad Señora fuera el epicentro del cierre de su campaña, a una semana de las elecciones presidenciales. Millonarias estafas y mafias que ofrecen descuentos en licencias de conducción de caleños, expedidas en otros municipios: ¿cómo evitar ser engañado?

La congregación de Padres Redentoristas de la Basílica también se había pronunciado antes de la visita al Milagroso: Queremos manifestar de manera clara y categórica que la Basílica del Señor de los Milagros de Buga no hace parte de ninguna campaña política, no promueve candidaturas y no apoya a ningún candidato o movimiento político





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