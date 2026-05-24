El cierre de campaña de Sergio Fajardo en Medellín y Paloma Valencia en Bogotá incluyeron recorridos por las Comunas 13 y 14, muestras culturales y agradecimientos por el apoyo recibido durante la jornada.

Con recorrido por la Comuna 13 , así fue el cierre de campaña del candidato a la presidencia Sergio Fajardo en Medellín . En redes sociales, compartieron imágenes del recorrido, en el que charló con comerciantes y hubo muestras culturales .

Con recorrido por la Comuna 13, así fue el cierre de campaña del candidato a la presidencia Sergio Fajardo en Medellín. Paloma Valencia cerró su campaña en el Movistar Arena de Bogotá: 'Estamos hechos no para ganar encuestas, sino para ganar elecciones'. La convocatoria se hizo desde las redes sociales del candidato, así como desde Dignidad y Compromiso.

Para este domingo, estaba programada una visita por las Los eventos de cierre iniciaron desde el sábado 23, con un recorrido con líderes de Aburrá Norte desde el parque de Bello. En redes sociales, simpatizantes de la campaña de Fajardo han compartido imágenes y videos sobre la jornada de este domingo. En la Comuna 13, hubo participación artística de los Skill Flavor, un grupo de danza de la ciudad.

En otro clip, se ve a un rapero dedicándole algunos versos al candidato y a su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla. Después del recorrido, el candidato agradeció en sus redes sociales por el apoyo obtenido durante la jornada. ¡Recorriendo la Comuna 13! Gracias por todo el cariño, escribió en su cuenta de X. Así fue el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella en el Gran Malecón de Barranquilla: 'Nunca más inseguridad'.

Se puede soñar. Nosotros arrancamos soñando y hoy estamos acá, celebrando lo que hemos construido. Es testimonio del espíritu humano, es testimonio de lo que podemos hacer. No nos vamos a asustar.

Lo único que les puedo decir es gracias. Vamos a trabajar hasta el último minuto. No nos vamos a torcer. Hemos caminado una línea recta; en esa línea recta somos capaces de llegar hasta donde nos proponemos.

El camino apenas comienza, tenemos mucho por delante. Gracias por todo el cariño. Vamos a trabajar hasta el último minuto. No nos vamos a torcer.

Hemos caminado una línea recta; en esa línea recta somos capaces de llegar hasta donde nos proponemos. El camino apenas comienza, tenemos mucho por delant





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