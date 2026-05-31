Cierre de campaña presidencial en Colombia: candidatos apuestan por redes sociales y eventos regionales en los últimos días

A horas de las elecciones presidenciales en Colombia, los candidatos realizaron un intenso cierre de campaña combinando redes sociales con recorridos por regiones. Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Claudia López y Mauricio Lizcano utilizaron distintos formatos para captar el voto indeciso, mientras millones de colombianos definían su elección. Noticias adicionales incluyen una denuncia de secuestro y abuso en Cali, damnificados por inundaciones en Meta, la final de la FA Cup femenina con Manuela Vanegas, subsidios de vivienda en Bogotá y restricciones aéreas de aerolíneas mexicanas.

Los candidatos presidenciales en Colombia cerraron su campaña en los últimos días antes de la jornada electoral, desplegando una intensa actividad en redes sociales y recorriendo distintas regiones del país, en un esfuerzo por captar el voto de los millones de ciudadanos que aún definían su elección horas antes de las elecciones.

Durante 11 meses, los aspirantes recorrieron el territorio nacional participando en debates, entrevistas, actos públicos y utilizando estrategias digitales para conectar con electores de todas las edades y procedencias. Iván Cepeda optó por un mensaje de gratitud publicado en un video de más de 12 minutos, donde agradeció el apoyo recibido y destacó los logros de su movimiento: "En cada uno de esos encuentros he sentido el afecto, la confianza y la esperanza de nuestro pueblo.

He visto en los ojos de miles de compatriotas la certeza de que los cambios iniciados en estos años deben continuar y consolidarse", expresó, resaltando además el orgullo de las comunidades que han conquistado derechos tras décadas de resistencia. Paloma Valencia adoptó un formato menos convencional, conversando con streamers influyentes del país para acercarse a un público más joven y en un tono personal: "A mí no me gusta el mundo, este país como nos tocó, que puede ser mejor.

Entonces yo me la he pasado todo el tiempo pensando cómo uno mejora este país". Por su parte, Abelardo de la Espriella realizó una transmisión con Westcol, uno de los creadores de contenidos con mayor audiencia en Colombia, en la que presentó imágenes de grupos criminales y anunció que, de resultar electo, los perseguiría: "El país, y aquí tengo la foto de estos bandidos porque los dejaré objetivos militares, a partir del 7 de agosto los voy a cazar como las ratas que son".

Sergio Fajardo combinó política y cultura en su cierre, compartiendo con un DJ reconocido y realizando un encuentro virtual con voluntarios junto a su fórmula vicepresidencial. Claudia López recorrió regiones, visitando Cali y reuniéndose con observadores de la Unión Europea, ocasión que aprovechó para reiterar denuncias internacionales contra el presidente Petro.

Mauricio Lizcano cerró su campaña con un acto cargado de simbolismo en Riosucio, Cali, el lugar donde hace 26 años su padre, Óscar Tulio Lizcano, fue secuestrado por las Farc. En paralelo a la cobertura electoral, se reportaron otras noticias relevantes. En Cali, un sujeto secuestró y violó a una niña de cuatro años tras engañar a su madre con la promesa de regalarle un mercado, crimen que causó consternación a nivel nacional.

En Cabuyaro, Meta, más de 700 familias resultaron damnificadas por el desbordamiento de tres ríos, dejando a muchas de ellas con el agua a la cintura y requiriendo asistencia humanitaria urgente. En el ámbito deportivo, Manuela Vanegas, futbolista colombiana, se prepara para disputar la final de la FA Cup femenina con Brighton ante Manchester City en Wembley, donde aspira a levantar el trofeo y envió un mensaje inspirador a futuras generaciones de futbolistas.

En Bogotá, el 1 de junio vence el plazo para inscribirse a los subsidios de vivienda del programa 'Mi Casa en Bogotá 2026', iniciativa que busca facilitar el acceso a vivienda propia. Finalmente, aerolíneas mexicanas han implementado restricciones para viajeros provenientes de ciertos países, medida que ha generado interrogantes sobre sus motivos y alcances





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