Cierre de centros de estética en Barranquilla por falta de habilitación

La Secretaría Distrital de Salud de Barranquilla anunció el cierre de 8 centros de estética que funcionaban de manera irregular en la ciudad.

La Secretaría Distrital de Salud de Barranquilla anunció el cierre de 8 centros de estética que funcionaban de manera irregular en la ciudad. La secretaria distrital de Salud , Stephanie Araujo, informó que durante operativos de inspección, vigilancia y control se procedió al decomiso de medicamentos, equipos y cierre de varios establecimientos que venían realizando procedimientos estéticos invasivos sin estar registrados, sin contar con personal calificado, sin permisos, medidas de bioseguridad y sin las condiciones sanitarias para atender este tipo de tratamientos.

Indicó que antes de practicarse cualquier procedimiento estético invasivo, las personas deben consultar en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS- si el lugar donde se realizará el procedimiento es una institución prestadora de servicios de salud o es un profesional independiente habilitado y los servicios que está certificado para prestar aparecen reportados en REPS. Además, es importante consultar en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud - ReTHUS- del Ministerio de Salud y Protección Social, para verificar que los profesionales que están al frente de los procedimientos invasivos o quirúrgicos están autorizados para ejercer en el sector salud y están totalmente habilitados.

La secretaria distrital de Salud recalcó que los centros de estética, peluquerías o establecimientos de belleza no están autorizados para realizar procedimientos invasivos como liposucciones, lipólisis láser, aplicación de sueros u otras intervenciones quirúrgicas. Tampoco se pueden llevar a cabo estos procedimientos en consultorios ni mucho menos en casas o apartamentos.

La Oficina de Garantía de Calidad dentro de sus competencias llevó a cabo 33 intervenciones de inspección, vigilancia y control a establecimientos que realizaban procedimientos estéticos de tipo invasivo y quirúrgicos como prestadores irregulares. Adicionalmente se han visitado 102 prestadores de servicios de salud (profesionales independientes e IPS) que declaran y prestan servicios quirúrgicos y servicios de cirugía plástica y estética para verificar y garantizar el cumplimiento de las condiciones de habilitación.

La Oficina de Salud Pública realiza visitas de inspección, vigilancia y control a los establecimientos como centros de estética, spas y salones de belleza, entre otros, para verificar que cumplan con las medidas de bioseguridad en la prestación de los servicios de belleza y cosmetología. Entre los años 2025 y 2026 han sido intervenidos 74 de los 120 establecimientos de estética y afines que están registrados en Barranquilla





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