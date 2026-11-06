Cierre de giras regionales para el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 en Leticia

El gobierno colombiano finaliza la gira nacional en Leticia para el Plan 2026-2030. Se presentaron 3.000 propuestas y 42 proyectos estratégicos valorados en $2,6 billones con generación de empleo.

La ciudad de Leticia, en el departamento de Amazonas, fue el escenario final de la extensa gira nacional liderada por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Este cierre marca la culminación de un proceso intensivo que abarcó los dieciséis encuentros regionales y mesas de trabajo con sectores económicos y sociales. La iniciativa tuvo como objetivo central construir las bases del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2026-2030 en Colombia, asegurando que las voces de todas las regiones del país fueran integradas en la estrategia de crecimiento.

Balance de Propuestas Ciudadanas y Recursos

El balance oficial revela que cerca de 3.000 propuestas ciudadanas se han recogido a lo largo de este proceso participativo. De este total, 854 iniciativas fueron construidas específicamente en las mesas de trabajo regionales, y de esas, 221 fueron priorizadas directamente por los asistentes. El dinamismo de la participación ha sido constante, con un promedio de 120 propuestas diarias recibidas en los últimos 15 días a través de la herramienta virtual conocida como buzón digital. Esta cifra incluye contribuciones de mujeres, estudiantes, jóvenes, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, la academia y el sector productivo.

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Las regiones, contando con el acompañamiento de la Consejería para las Regiones, la Vicepresidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), han propuesto 2.495 proyectos concretos. El valor reportado de estos proyectos asciende a la suma de $566,9 billones. Estas iniciativas son consideradas susceptibles de financiación y serán analizadas posteriormente para determinar su estado de maduración técnica y viabilidad económica.

Proyectos Estratégicos y Generación de Empleo

El Departamento Nacional de Planeación ha identificado preliminarmente un portafolio de 42 proyectos estratégicos derivados de esta consulta. La inversión estimada para ejecutar estos proyectos es de $2,6 billones. El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que su gobierno estima que todos estos proyectos generarán un paquete de cerca de 10.200 empleos, especialmente en la región amazónica y otras zonas priorizadas.

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Durante el evento en la capital del Amazonas, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, junto a todo el gabinete ministerial, acompañó al mandatario. Dangond manifestó que su cartera cumple un papel fundamental al promover la agroindustria, el desarrollo productivo, el sector minero-energético y el turismo en todas las regiones. Enfatizó que en la Región Amazónica se fomentará la bioeconomía regenerativa, aprovechando sosteniblemente los frutos amazónicos y recursos naturales para las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética.

Evaluación Técnica y Limitaciones de Recursos

Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación, reveló los detalles sobre el alcance de estos encuentros regionales. Destacó que el esfuerzo no recae únicamente en el Gobierno nacional, sino que requiere evaluación técnica y fiscal rigurosa. Además, señala que es necesaria la concurrencia del sector privado, la cooperación internacional y la inversión extranjera para hacer viables las propuestas.

Buitrago subrayó que los recursos del Estado son limitados, especialmente en el contexto actual de crisis sin precedentes. Las propuestas recogidas, que dejan más de 2.600 iniciativas generales, conectan con las necesidades compartidas identificadas por los colombianos. Estos incluyen la seguridad para vivir sin miedo, conectividad para comercializar productos, agua y saneamiento básico, atención en salud, vivienda digna y educación de calidad.

Próximos Pasos y Calendario Oficial

Cada encuentro contó con siete mesas de trabajo temáticas, organizadas por los llamados milagros o ejes del Plan Nacional de Desarrollo. El buzón digital amplió esta conversación, permitiendo que 1.813 iniciativas adicionales fueran registradas, la mayoría desde zonas rurales. Las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, que integran estas aportaciones, serán presentadas antes de finalizar el mes de noviembre.

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El calendario oficial establece fechas precisas para los siguientes pasos del proceso. El 15 de noviembre se entregarán las bases del Plan Nacional de Desarrollo al Consejo Nacional de Planeación. Al día siguiente, el 16 de noviembre, se contempla el lanzamiento del módulo de metas y presupuesto en el sistema Sinergia. Las audiencias públicas están programadas para desarrollarse entre el 18 de noviembre de 2026 y el 23 de enero de 2027.

Adicionalmente, durante el mes de noviembre se entregará la protocolización de la consulta previa, asegurando el respeto a los derechos de las comunidades involucradas. El plan integra esquemas de asociación público-privada, cofinanciación territorial, concesiones y desarrollo de cadenas productivas, logística y turismo. Esta estructura busca traducir las teorías y propuestas ciudadanas en respuestas concretas y medibles para el futuro del país.