Comestibles La Rosa cerrará su planta en Dosquebradas después del terremoto del 10 de agosto. Nestlé ofrece retiro voluntario a 300 trabajadores afectados por los daños.

La compañía Comestibles La Rosa, filial de Nestlé, confirmó el cierre definitivo de su planta industrial ubicada en el municipio de Dosquebradas, departamento de Risaralda. Esta decisión se adopta después de que el terremoto ocurrido el 10 de agosto dejara graves daños estructurales en las instalaciones. La medida implica el fin de las operaciones de una fábrica que llevaba más de 75 años activa en la región y afectará a aproximadamente 300 empleados.

Daños catastróficos y viabilidad operativa

El movimiento sísmico del pasado 10 de agosto devastó el 70% de la infraestructura de la planta en Dosquebradas. Según explicó la dirección de la empresa, los equipos y las líneas de producción resultaron significativamente comprometidos, haciendo imposible garantizar las condiciones mínimas de seguridad y sostenibilidad para la fabricación. Ante esta realidad, Nestlé determinó que la edificación debe ser demolida por completo, ya que los costos y la logística para una reconstrucción integral superan la viabilidad económica del proyecto.

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Antes de la emergencia, la fábrica ya enfrentaba retos comerciales significativos. Fernando Gómez, gerente de Recursos Humanos de Comestibles La Rosa, detalló que la planta operaba únicamente con el 50% de su capacidad instalada debido al aumento de la competencia en el segmento de galletas y confitería. El sismo redujo la capacidad operativa restante al 30%, obligando a la empresa a mantener solo el 60% de su nómina activa durante los meses posteriores al desastre, lo cual resultó insuficiente para sostener la producción.

Plan de retiro y apoyo a los trabajadores

Como consecuencia directa del cierre, Comestibles La Rosa activará un plan de retiro voluntario para todos sus trabajadores. La oferta incluye beneficios económicos superiores a los exigidos por la legislación laboral vigente y la convención colectiva del sector. Este paquete de retiro busca facilitar la transición de los empleados, quienes ya experimentaron una deteriorada situación laboral desde septiembre, cuando el 40% de la plantilla tenía sus contratos suspendidos temporalmente.

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La multinacional también destaca las medidas de apoyo implementadas inmediatamente después de la emergencia, como permisos remunerados, vacaciones colectivas anticipadas y programas de ayuda económica y acompañamiento emocional para las familias afectadas. Nestlé reconoce el valor histórico de su relación con la comunidad de Dosquebradas y con varias generaciones de trabajadores, enfatizando su compromiso con una comunicación abierta y responsable sobre el futuro de la operación.

Nuevos roles estratégicos de Nestlé en Colombia

A pesar del cierre de la unidad productiva en Risaralda, Nestlé S.A. aclaró que no abandonará el municipio. La compañía mantendrá su presencia operativa a través de su centro nacional de distribución en Dosquebradas, el cual sigue siendo un punto estratégico y un hub fundamental para sus negocios en toda América Latina. Asimismo, continuará su cadena de suministro y relaciones comerciales con otras plantas de la empresa en Valledupar, Mosquera y Bugalagrande.

En un anuncio de relevancia estratégica, la compañía reveló cambios en su estructura organizacional regional. A partir del 1 de enero de 2027, Colombia se convertirá en la sede de la nueva Región Andina de Nestlé. Esta unidad integrará las operaciones de Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, elevando el estatus del país dentro de la jerarquía global de la multinacional y consolidando su rol central en la gestión de la región andina.