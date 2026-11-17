El cierre de la vía principal en San Antonio de Prado para obras de la Calle 36 y el box culvert de 62 metros ha paralizado el tráfico en Medellín. Conozca los detalles y alternativas.

Los residentes del corregimiento San Antonio de Prado, ubicado en el suroccidente de Medellín entre Itagüí y este distrito, enfrentaron un colapso total de la movilidad durante el pasado fin de semana. La congestión, descrita por conductores como apocalíptica, superó los habitualmente altos niveles de tráfico de la zona, que alberga a más de 160.000 habitantes y es considerada la más extensa de Colombia.

Infraestructura subterránea paraliza el tráfico

La determinación de cerrar la vía principal obedeció a la instalación de infraestructura subterránea en una zona específica entre los dos municipios. El propósito principal de esta medida fue avanzar en el proyecto de ampliación vial y mejoramiento urbanístico de la calle 36. La obra contempla la ampliación de 1,2 kilómetros de la antigua vía, una zona crítica que ya había sufrido graves afectaciones el 16 de enero.

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Ese día, daños en un puente obligaron al cierre de la vía hacia San Antonio de Prado, generando trancones de hasta 10 horas. La situación actual se suma a estas dificultades previas, intensificando el impacto en la movilidad regional y requiriendo intervenciones urgentes por parte de las autoridades competentes para restablecer el flujo vehicular.

Entidades responsables y avances constructivos

Las alcaldías de Medellín e Itagüí, junto con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), son las encargadas de ejecutar estos trabajos. El AMVA, autoridad medioambiental y de transporte, destaca la construcción de un box culvert de 62 metros de longitud sobre la quebrada La Limona. Esta estructura, ejecutada en los límites entre Itagüí y San Antonio de Prado, avanza cerca del 60%.

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Las obras de redes subterráneas implican cierres totales entre la calle 36 con carrera 70 en Itagüí y la carrera 55 con calle 57 Sur. Este tramo se extiende desde la quebrada La Limona hasta la Institución Educativa Ángela Restrepo Moreno en el Distrito de Medellín, afectando directamente la circulación en las carreras 54E y 55 durante la fase actual de la obra.

Desvíos y alternativas de movilidad propuestas

Frente a las molestias generadas, la Administración de Itagüí informó que socializó la medida mediante desvíos viales alternativos. Para quienes se dirigían de San Antonio de Prado hacia Itagüí, se recomendó usar la calle 48 sur y conectar con la vía nueva. En sentido contrario, desde Itagüí hacia el corregimiento, la sugerencia fue tomar la calle 55 sur para unirse a la misma vía nueva.

Adicionalmente, las autoridades propusieron el uso de las glorietas de Ditaires y San Gabriel como rutas alternativas para mitigar las afectaciones. Aunque la Alcaldía de Itagüí asegura que no hay nuevos cierres programados, la población insiste en la necesidad de aumentar la presencia de agentes de tránsito para agilizar el tráfico en la zona crítica.