Cierre exitoso de la cuarta edición del Festival Enfocados en UDES

La Universidad de Santander concluyó con éxito el Festival de Cine Enfocados, reuniendo a estudiantes y docentes del programa de Comunicación Social.

La Universidad de Santander (UDES) celebró con gran éxito el cierre oficial de la cuarta edición del Festival de Cine Enfocados. Este evento académico congregó a una amplia comunidad universitaria, incluyendo estudiantes, docentes y invitados especiales que participaron activamente en las actividades programadas.

Organización académica del festival cinematográfico

El festival fue organizado por el programa de Comunicación Social y Periodismo de la institución educativa. La dirección general del programa estuvo a cargo de Angie Jimena Nieto, quien lideró los esfuerzos para consolidar esta iniciativa cultural dentro del currículo universitario.

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Diversos miembros de la facultad colaboraron directamente en la logística y curaduría del evento. Entre ellos se destacaron los docentes Mauricio Navarro, Catalina Serrano y Fredy Higuera, quienes aportaron su experiencia profesional para garantizar la calidad de las proyecciones y debates.

Participación estudiantil y cuerpo docente

Una nutrida lista de estudiantes participó como protagonistas y organizadores de la jornada final. El equipo estudiantil incluyó a Josué Calderón, Miguel Montañez, José Venecia, Juan Diego Cáceres, Christian Prada, Esmit Molina, Sharon Caraballo, Nicolle Jiménez, Melanie Campbell, Ariannah Lorduy, Liseth Forero, Valentina Baños y Catalina Serrano.

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La presencia masiva de estudiantes demostró el interés creciente por las prácticas audiovisuales dentro de la carrera. Cada participante contribuyó al dinamismo del festival, asegurando que las producciones presentadas recibieran la atención merecida del público asistente.

Impacto en la formación periodística regional

Este cierre marca un hito en la trayectoria del programa de Comunicación Social de la UDES. La cuarta edición refuerza el compromiso de la universidad con la excelencia académica y la difusión cultural en la región santandereana.

La integración entre teoría y práctica permitió a los estudiantes aplicar conocimientos técnicos y creativos en un entorno real. Los invitados especiales pudieron observar cómo la nueva generación de comunicadores aborda los desafíos actuales del cine y el periodismo digital.