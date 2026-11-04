Cierre preventivo del puente El Líbano en Ocaña por artefactos sospechosos

La Alcaldía de Ocaña clausura el puente El Líbano tras hallar cilindros y caja. Se bloquea el acceso al Catatumbo por seguridad mientras verifican explosivos.

La Administración Municipal de Ocaña, ubicada en el departamento de Norte de Santander, decretó la clausura total e inmediata del puente El Líbano durante la noche del lunes 2 de noviembre. Esta medida drástica se ejecutó como respuesta directa a los reportes ciudadanos que señalaban la presencia de dos cilindros metálicos y una caja en las inmediaciones de la estructura vial. Las autoridades locales identificaron estos objetos como elementos potencialmente peligrosos que podrían contener artefactos explosivos, lo que activó los protocolos de seguridad más estrictos.

Detalles técnicos del cierre vial

El punto exacto donde se estableció la restricción de tránsito corresponde al kilómetro PR 0+680 del corredor vial. Ante esta situación crítica, las fuerzas del orden y los equipos especializados se desplazaron hasta ese lugar específico para atender el reporte inicial y comenzar las verificaciones técnicas necesarias. La decisión de bloquear el paso busca evitar que conductores, motociclistas y peatones queden expuestos a un riesgo inminente mientras no se confirme la naturaleza exacta de los objetos encontrados.

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Posiciones oficiales y advertencias públicas

A través de un comunicado oficial emitido por la Alcaldía, la administración municipal explicó que el cierre se mantendrá vigente mientras los organismos competentes realizan las inspecciones exhaustivas. El documento aclaró que el objetivo principal es proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos en este corredor estratégico que comunica con la región del Catatumbo. Las autoridades insistieron en que la vía será cerrada en su totalidad hasta que se determinen si los elementos representan una amenaza real para la población local.

Impacto en la movilidad y pasos siguientes

Hasta el momento, no se ha confirmado que los cilindros y la caja contengan explosivos, ni se han entregado detalles sobre su procedencia o autoría. Por esta razón, la recomendación para quienes se movilizan hacia el Catatumbo es evitar completamente el paso por este punto y mantenerse atentos a los pronunciamientos oficiales sobre la evolución de la situación. Tampoco se ha informado una hora específica para la reapertura del corredor vial, lo que genera incertidumbre en los viajeros.

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La Alcaldía hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que eviten transitar por el área afectada, no se acerquen a los objetos sospechosos y acaten todas las instrucciones de las autoridades. Se solicitó específicamente no intentar manipular los elementos reportados debido al alto riesgo que podría representar su presencia. Los habitantes deben consultar únicamente los canales oficiales de información para mantener la calma y evitar la difusión de rumores no verificados.

La colaboración de la comunidad es fundamental para prevenir incidentes mayores mientras se desarrollan los procedimientos técnicos de neutralización. La información divulgada por la Administración Municipal da cuenta claramente del hallazgo, pero deja pendiente la resolución completa del incidente. La prioridad actual es garantizar la seguridad en el sector y determinar con precisión si se trata de artefactos belicosos o material descartado sin peligro.