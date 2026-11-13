Cierre total del espacio aéreo en Bogotá este 13 de noviembre por aniversario de la FAC

La Aerocivil anuncia el cierre del espacio aéreo en Bogotá el viernes 13 de noviembre de 9:45 a. m. a 12:15 p. m. por la revista aérea de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Viajeros deben verificar itinerarios.

La Autoridad de Aviación Civil de Colombia, conocida como Aerocivil, ha emitido una notificación oficial confirmando la suspensión temporal del tráfico aéreo en el espacio aéreo de Bogotá. Esta medida excepcional se implementará de manera estricta este viernes, 13 de noviembre, durante un periodo específico de tiempo que abarca desde las 9:45 de la mañana hasta las 12:15 del mediodía. El motivo central de esta interrupción operativa es la celebración del aniversario número 107 de creación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

Motivo oficial del cierre aéreo

El cierre del espacio aéreo en la capital colombiana no responde a condiciones meteorológicas adversas ni a problemas técnicos de infraestructura, sino que es una medida preventiva y logística para permitir la ejecución de la revista aérea conmemorativa. Según los comunicados emitidos por la propia Aerocivil a través de su cuenta oficial en la plataforma X, la entidad busca garantizar la máxima seguridad para las operaciones civiles y militares durante la exhibición. La fecha seleccionada marca un hito histórico en la conmemoración de la fuerza aérea nacional.

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Despliegue de aviones Kfir y ensayos previos

Durante esta ceremonia por los 107 años de la Fuerza Aeroespacial, la capital se verá beneficiada por la presencia de aeronaves militares de alto perfil, destacándose especialmente la participación de aviones de combate Kfir. Estos jets, reconocidos por su capacidad de maniobra y potencia, serán los protagonistas de la exhibición aérea sobre la ciudad. La logística del evento ya comenzó con ensayos generales, ya que la FAC había anunciado previamente un cierre temporal del espacio aéreo el miércoles 11 de noviembre, entre las 9:45 de la mañana y las 11:15 de la mañana, para realizar las prácticas necesarias.

Recomendaciones críticas para viajeros

La autoridad aeronáutica ha enfatizado que los pasajeros que tengan vuelos programados para la mañana de este viernes deben tomar medidas proactivas para evitar inconvenientes. La Aerocivil instructa directamente a los viajeros revisar su itinerario con la aerolínea correspondiente para confirmar si existen cambios de horario o cancelaciones. Se recomienda a todos los usuarios llegar con antelación al aeropuerto, ya que aunque el mensaje oficial no detalla qué operaciones específicas se verían afectadas, la restricción del espacio aéreo podría generar retrasos en tierra o redirecciones de vuelos.

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Impacto operativo y coordinación institucional

La ejecución de la revista aérea es el resultado de una estrecha coordinación entre la Aerocivil y las autoridades aeronáuticas responsables de la gestión del tráfico. Aunque el anuncio inicial parece no detallar el impacto exacto en las operaciones aeroportuarias concretas, la suspensión del espacio aéreo implica necesariamente la paralización de despegues y aterrizajes en las rutas que confluyen en Bogotá durante ese lapso de tiempo. Los ciudadanos son exhortados a consultar con su transportista aéreo si su horario de vuelo cambia debido a esta celebración nacional.

Contexto histórico de la conmemoración

La fuerza aérea celebra un siglo y siete años de existencia con este desfile aéreo en la capital, un acto que busca honrar la trayectoria y el servicio de la institución. La presencia de los Kfir representa no solo un espectáculo visual para los ciudadanos, sino también una demostración de la capacidad operativa y el legado tecnológico de la FAC. Este evento consolida la relación entre la defensa nacional y la comunidad, utilizando la aviación como puente de conexión y orgullo patrio.