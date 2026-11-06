Cierre total en Av. Las Palmas tras volcamiento de buseta en Medellín

El volcamiento de una buseta en la Av. Las Palmas de Medellín, el 6 de noviembre, dejó heridos y cerró el corredor. Las autoridades regulan el tránsito y recomiendan vías alternas a los conductores.

La madrugada del viernes 6 de noviembre en Medellín fue marcada por un grave siniestro vial que interrumpió el flujo vehicular en uno de los corredores más estratégicos de la capital antioqueña. A las 5:43 a. m., la Secretaría de Movilidad de Medellín notificó inicialmente una movilidad reducida en la avenida Las Palmas, especificando la ubicación exacta a la altura del colegio Colegiatura. Esta alerta temprana indicaba problemas de tránsito en el sentido oriente-occidente, es decir, en la bajada hacia el centro de la ciudad, debido a un incidente grave que involucraba a múltiples vehículos.

Detalles del Volcamiento en Las Palmas

El incidente escaló rápidamente cuando la buseta involucrada en el accidente se volcó, generando un bloqueo total de la calzada en el sentido descendente. La entidad gubernamental confirmó esta situación definitiva a las 5:58 a. m., advirtiendo que el cierre persistiría y aconsejando a los usuarios transitar con extrema precaución en la zona. Las primeras versiones preliminares reportaron que un motociclista resultó gravemente herido, mientras se ejecutaban las labores de socorro en el lugar para asistir a los damnificados y despejar el área.

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Posiciones de las Autoridades de Tránsito

Las autoridades de tránsito se mantienen presentes en el sitio para acompañar las labores de emergencia y regular el paso de los vehículos que quedaron atrapados tras el cierre inesperado. No se ha emitido todavía un estimativo oficial sobre la hora exacta de reapertura del corredor, lo que ha generado incertidumbre entre los conductores. Se reporta que hay más personas heridas además del motociclista, aunque las cifras finales dependen de los balances médicos que se entregarán durante la mañana.

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Impacto en el Tránsito del Valle de Aburrá

La avenida Las Palmas conecta el centro y el sur de Medellín con la loma de El Poblado y, a través del Túnel de Oriente, con municipios como Rionegro, El Retiro, La Ceja y El Carmen de Viboral. El bloqueo afecta directamente a los miles de conductores que se desplazan desde el Oriente y el sur del Valle de Aburrá hacia sus trabajos durante la hora pico matutina. El trancón se concentra específicamente en la bajada desde el Alto de Las Palmas hacia la ciudad, impactando áreas cercanas a centros comerciales, universidades y conjuntos residenciales importantes.

Vías Alternas y Recomendaciones de Seguridad

Mientras se restablece el paso normal, los conductores pueden evaluar rutas alternativas como la avenida El Poblado por el sector de Los Balsos. Quienes aún no han salido del Oriente antioqueño deben considerar que el flujo hacia Medellín por esta vía está interrumpido y que los tiempos de viaje aumentarán considerablemente. Las autoridades recomiendan mantener la calma, respetar las señales de tránsito y no intentar cruzar por el punto del siniestro, especialmente considerando la reducida visibilidad por la neblina característica del sector en las primeras horas.