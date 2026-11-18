La Secretaría de Movilidad de Medellín cerró la glorieta de Monterrey y el acceso a Patio Bonito por el desbordamiento de La Presidenta.

La Secretaría de Movilidad de Medellín estableció un cierre total en todos los sentidos de la glorieta de Monterrey y del acceso a Patio Bonito debido al desbordamiento de la quebrada La Presidenta. Esta medida restrictiva se implementó el miércoles 18 de noviembre, en medio de una intensa tormenta que afectó al suroriente de la ciudad y generó condiciones peligrosas en la vía.

Desbordamiento crítico de la quebrada La Presidenta

El incidente obligó a las autoridades a restringir el tránsito inmediatamente después de que ciudadanos reportaran agua a la altura del Éxito Poblado. La quebrada alcanzó un nivel crítico que superó las capacidades de drenaje habituales, convirtiendo la arteria vial en una zona de riesgo intransitable para vehículos y peatones.

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Los registros visuales compartidos en redes sociales muestran la magnitud del desastre ambiental, confirmando que el cauce excedió sus márgenes naturales. El agua cubrió completamente la calzada, dejando aislada a las personas que intentaban cruzar por esa zona estratégica del sector.

Alerta roja y postura de las autoridades

El alcalde Federico Gutiérrez activó las alarmas municipales al confirmar que la quebrada La Presidenta, junto con La Escopetería, pasaban a nivel rojo. Este es el nivel máximo de alerta por riesgo de creciente súbita, lo que indica una amenaza inmediata para la seguridad de la población.

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El mandatario hizo un llamado urgente a la ciudadanía para reportar cualquier emergencia a la línea 123. Además, informó sobre la caída de granizo en el suroccidente de la ciudad, un factor que intensificó la saturación del suelo y aceleró el escurrimiento hacia los cauces.

Impacto en la movilidad y recomendaciones

La institución de tránsito instó a los conductores a tomar vías alternas y a obedecer estrictamente las indicaciones de los agentes de tránsito. El cierre se mantuvo vigente mientras avanzaba la tormenta, buscando evitar accidentes y facilitar la labor de los equipos de emergencia en la zona.

Las autoridades reiteraron que no se debe acercarse a los cauces ni intentar cruzar zonas inundadas a pie o en vehículo. La corriente poderosa tiene la capacidad de arrastrar personas y automóviles, por lo que la precaución es la única medida efectiva ante la crecida.

Situación meteorológica registrada por SIATA

El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) reportó 44 rayos en solo 20 minutos. Esta actividad eléctrica masiva concentrada en el suroriente coincide con el momento exacto del desbordamiento y el cierre vial.

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La administración municipal mantiene un monitoreo permanente del comportamiento de las quebradas. Aunque la tormenta está pasando, el riesgo persiste mientras el agua se mantiene alta sobre la vía y las autoridades evalúan la estabilidad de la infraestructura vial.

Medidas preventivas para el futuro

Ante la recurrencia de estos eventos, la administración municipal planea solicitar un presupuesto mayor para el 2027. El objetivo es mejorar la atención y la capacidad de contención de las quebradas y el río Medellín, evitando que las lluvias intensas paralicen la ciudad como ocurrió este miércoles.

Los ciudadanos continúan solicitando mayor precaución mientras los equipos de emergencia permanecen en el sector. La recuperación de la normalidad en la glorieta de Monterrey depende de la bajada del nivel del agua y de la evaluación técnica de la vía por parte de las autoridades competentes.