Cierres de campaña de De la Espriella y Cepeda: denuncias, alianzas y la lucha por los indecisos

Análisis de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales colombianos Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, con denuncias de presión ilegal, llamados a la juventud y estrategias para ganar votos en la recta final.

Los cierres de campaña de los candidatos Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda estuvieron marcados por discursos apasionados y denuncias de irregularidades. De la Espriella, en Buga, Valle del Cauca, denunció que grupos ilegales estarían presionando a comunidades de Cauca y Nariño para que no voten por él, y destacó su legado como heredero del presidente Gustavo Petro , buscando despejar dudas sobre su pasado ateo entre comunidades cristianas y católicas política mente activas.

Por su parte, Cepeda, en Soledad y Bogotá, hizo un llamado a la movilización juvenil para garantizar la continuidad del gobierno petrista, y su equipo confía en ganar el apoyo de figuras como Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo en la última semana. La campaña también incluyó críticas sobre posibles desigualdades en la selección de jurados y denuncias de turbios contactos con el Clan del Golfo durante el plebiscito de 2016.

Mientras tanto, el presidente Petro habló de un 'empate técnico', aunque la mayoría de las encuestas dan ventaja a De la Espriella, quien recibe respaldo de partidos como el Centro Democrático, el Conservador, la U y Cambio Radical. La recta final se llena de estrategias para persuadir a los indecisos, como la 'Cartilla para indecisos' de Thierry Ways, y de un ambiente de intensa lucha política donde ambos bandos buscan definir el futuro del país





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