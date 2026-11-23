Envigado y Sabaneta enfrentarán restricciones viales el lunes y martes por la demolición del puente peatonal de Mayorca. Conozca horarios y rutas alternativas en esta obra clave.

Conductores que se desplazan hacia el sur del Valle de Aburrá deben planificar sus trayectos con anticipación debido a los cierres nocturnos programados en la avenida Las Vegas. La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Envigado (DeSur) implementará estas restricciones durante el lunes y el martes para facilitar el desmonte de un puente peatonal metálico que obstruye la construcción del nuevo intercambio vial de Mayorca.

Detalles operativos del cierre vial

La restricción de movilidad se aplicará estrictamente entre las calles 50 sur y 52 sur, afectando el tráfico en ambos sentidos justo en el punto donde se encuentra la estructura metálica actual. Los cierres comenzarán a las 9:30 de la noche del lunes y finalizarán a las 4:30 de la madrugada del martes, repitiéndose este mismo cronograma entre las 9:30 de la noche del martes y las 4:30 de la mañana del miércoles.

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Esta zona constituye un corredor estratégico que conecta principalmente a los municipios de Envigado y Sabaneta, ubicándose en un tramo donde las congestiones vehiculares suelen disminuir significativamente durante las horas nocturnas. Sin embargo, la necesidad de remover la infraestructura existente impone limitaciones temporales que los usuarios deben respetar para garantizar la seguridad en la zona de trabajo.

Justificación técnica y avances del proyecto

La interferencia del puente peatonal con los planos del nuevo intercambio vial de Mayorca motiva la intervención urgente, según explicó la entidad gestora. Esteban Salazar Ramírez, gerente de DeSur, confirmó que los avances del proyecto superan las expectativas iniciales con un progreso del 40%, superando la meta presupuestada del 30% al 31% al haber iniciado los trabajos en enero.

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Este ritmo acelerado se debe a la optimización de recursos y la logística aplicada durante los primeros meses de ejecución. La empresa destaca que el desmonte es un paso crítico para liberar el espacio necesario y permitir que la maquinaria pesada acceda a las áreas donde se construirá la base del nuevo viaducto vehicular.

Rutas alternativas y planificación ciudadana

Ante la imposibilidad de circular por el tramo central de la avenida Las Vegas en los horarios indicados, las autoridades recomiendan encarecidamente el uso de rutas alternas. La autopista Sur y la avenida El Poblado, identificada como carrera 43A, se presentan como las vías más viables para completar los recorridos sin enfrentar contratiempos mayores o demoras innecesarias.

Proyección de entrega y beneficios futuros

El plazo para finalizar la estructura del puente vehicular está fijado antes del primer trimestre de 2027, momento en el que se iniciará la urbanización completa de la zona. Una vez culminada esta etapa, se habilitará oficialmente el tráfico vehicular sobre el nuevo corredor, aliviando la presión en la infraestructura actual y modernizando la conectividad entre Envigado y Sabaneta.