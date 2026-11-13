Cierres viales en Cali por el partido Colombia ante Chile el 13 de noviembre

La Secretaría de Movilidad de Cali impone restricciones viales estrictas este viernes 13 de noviembre en el sur de la ciudad para el duelo entre Colombia y Chile.

Los conductores y peatones que planeen circular por el sur de Cali este viernes 13 de noviembre deben preparar rutas alternativas debido a los cierres viales masivos. Estas restricciones son consecuencia del partido amistoso entre las selecciones de fútbol de Colombia y Chile. El encuentro deportivo se llevará a cabo a las 7:00 p.m. en el reconocido estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Restricciones y horarios oficiales

La Secretaría de Movilidad de Cali estableció un periodo de veda vehicular que abarca 13 horas y media. Las medidas oficiales están vigentes desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:30 de la noche de ese mismo viernes 13 de noviembre. Esta ventana temporal cubre tanto las horas de preparación del estadio como el desarrollo completo del evento deportivo.

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Los cierres viales prioritarios se concentrarán en las arterias viales que rodean directamente el escenario deportivo. Las autoridades advierten que esta concentración de medidas podría generar congestiones significativas en el sector sur de la ciudad capital del departamento del Valle del Cauca.

Vías afectadas y controles estrictos

Los cierres principales se enfocarán en las vías de acceso inmediato al Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Además de las limitaciones directas en el perímetro del estadio, la entidad implementará controles especiales en la Avenida Roosevelt. Este punto crítico incluye el tramo comprendido entre las carreras 34 y 36, lo que dificulta la movilidad transversal en esa zona.

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También se aplicarán restricciones en la Carrera 34. Este control específico se extiende desde la intersección con la Avenida Roosevelt hasta llegar a la Calle 9. Estos puntos de bloqueo están diseñados para asegurar la seguridad del evento y facilitar el flujo de los espectadores autorizados.

Recomendaciones de la Alcaldía de Cali

La Alcaldía de Cali instó a la ciudadanía a planificar sus recorridos con mucha anticipación. Los conductores deben salir de sus hogares con tiempo adicional para mitigar los retrasos causados por los cierres. Es fundamental atender las indicaciones de los agentes de tránsito que estarán presentes en las zonas de veda durante todo el día.

Una variable crítica que incrementa la complejidad del tráfico es la obra de modernización en la Avenida Roosevelt. Estas obras de infraestructura están en curso desde el 5 de noviembre. La presencia de este chantivero y maquinaria vial podría intensificar la congestión vehicular en un sector que ya tiene restricciones por el partido.

Opciones de transporte público

Para los aficionados que asistirán al duelo deportivo, la Secretaría de Movilidad sugiere llegar temprano a las inmediaciones del estadio. Esta recomendación busca evitar la acumulación de vehículos particulares en horas pico. El uso de transporte público se presenta como la opción más eficiente para desplazarse al evento.

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Durante la jornada del viernes 13 de noviembre, estarán disponibles los servicios de taxi en la zona. También circularán los buses del sistema MIO y los microbuses tradicionales que operan por el sur de la ciudad. Estas rutas alternativas pueden ayudar a descongestionar el tráfico de vehículos privados.

Las autoridades civiles y deportivas recomiendan consultar los canales oficiales de la Alcaldía de Cali. Los ciudadanos deben seguir las transmisiones de las secretarías de Movilidad y Deporte para conocer posibles cambios en el plan de desvíos. Esta información dinámica es vital para mantener la seguridad y el orden público durante la jornada deportiva.