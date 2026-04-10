Cierres Viales en la Vía Bogotá - Villavicencio por Travesía Ciclística 2026

La carretera Bogotá-Villavicencio sufrirá cierres programados el 10 de abril debido a la Travesía Ciclística 2026. Se detallan horarios y recomendaciones para conductores y ciclistas.

La carretera que conecta la capital colombiana, Bogotá , con Villavicencio , la capital del departamento del Meta, experimentará cierres programados este viernes 10 de abril debido a la realización de la Travesía Ciclística Bogotá – Villavicencio 2026. Este evento deportivo, impulsado por la Alcaldía de Villavicencio , promete reunir a aproximadamente 17.000 participantes en un recorrido de 86 kilómetros, que se extenderá desde el sector de El Boquerón hasta el parque Los Fundadores.

El objetivo principal de estos cierres es garantizar la seguridad de los ciclistas y el buen desarrollo de la competencia. Las autoridades locales y departamentales han coordinado un plan de movilidad detallado para minimizar las molestias a los conductores y usuarios de la vía, al tiempo que se asegura la integridad de los deportistas.\Los cierres en dirección Bogotá–Villavicencio comenzarán desde las 5:00 de la madrugada. El primer punto de restricción será en el sector de El Tablón, seguido por cierres progresivos en puntos estratégicos. A las 5:20 de la mañana, se establecerá control en Puente Real; a las 5:40, en la entrada a UNE; y a las 6:40 de la mañana, en el peaje Boquerón. Estos horarios están diseñados para permitir el paso seguro y fluido de los ciclistas a lo largo del recorrido. En el sentido contrario, de Villavicencio hacia Bogotá, los cierres comenzarán más tarde, facilitando el acceso a quienes necesiten salir temprano de la capital del Meta. Los cierres en esta dirección iniciarán a las 8:15 de la mañana en el sector de Llano Lindo, seguido por el túnel Buenavista I a las 8:30, el peaje Pipiral a las 8:45, Guayabetal a las 9:15 de la mañana y finalizarán en el peaje Naranjal a las 9:30 de la mañana. Se recomienda a los conductores estar atentos a las señales y las indicaciones de las autoridades de tránsito, así como planificar sus viajes con anticipación para evitar retrasos y contratiempos.\Adicionalmente, las autoridades han emitido recomendaciones específicas para los conductores que necesiten movilizarse desde Villavicencio, Pipiral, Guayabetal o Quetame hacia Bogotá en las primeras horas del día. Se aconseja que transiten antes de las 5:00 de la madrugada por el sector del K35+000 (El Tablón) para evitar los cierres. Para los ciclistas, se han establecido horarios límite para asegurar su participación en la competencia. Deberán pasar por el semáforo de Comuneros antes de las 6:00 de la mañana y por el del Uval antes de las 6:30 de la mañana. Después de estos horarios, no se permitirá el ingreso de nuevos participantes, garantizando así la organización y la seguridad del evento. La Travesía Ciclística Bogotá – Villavicencio 2026 ya ha superado las 12.000 inscripciones y se espera que esta cifra aumente en los días previos a la carrera. Este evento no solo es una competencia deportiva, sino también una oportunidad para promover el turismo y la actividad física en la región. Las autoridades instan a todos los participantes y espectadores a mantenerse informados a través de los canales oficiales para obtener actualizaciones y evitar cualquier inconveniente durante la jornada





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