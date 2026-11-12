Cierres viales en Medellín e Itagüí por Festival Mariana Pajón y obras urbanas

Conozca los horarios y detalles de los cierres viales en Medellín e Itagüí causados por el Festival Mariana Pajón y obras de infraestructura en San Antonio de Prado.

La Alcaldía de Medellín ha implementado cierres viales estratégicos en zonas de alta densidad como La Candelaria y el sector de Plaza Mayor para facilitar actividades culturales y obras de infraestructura. Estos bloqueos afectan principalmente a conductores, motociclistas y peatones que transitan por la Comuna 10 y los corredores conectados con avenidas principales.

Operaciones del Festival Mariana Pajón

Las medidas de restricción en el área del Edificio Inteligente de EPM, Parques del Río y el Teatro Metropolitano se justifican por el montaje, operación y desmontaje de la infraestructura requerida para el evento. Este festival deportivo infantil, creado por la campeona olímpica Mariana Pajón, reúne a niños y niñas de entre 2 y 14 años en disciplinas como ciclismo, patinaje y running.

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La edición actual promueve el descubrimiento del deporte y nuevas aventuras familiares, destinando parte de los recursos de las inscripciones a apoyar a las familias damnificadas por el terremoto. La Alcaldía ha establecido protocolos específicos para garantizar que las actividades programadas en Plaza Mayor y el teatro se desarrollen con seguridad, afectando tramos de las calles 41, 42, 42A y 43.

Las restricciones se extienden a las carreras 57, 58 y 62, con la avenida Ferrocarril como referencia al costado oriental. Los cierres operativos buscan facilitar el flujo de vehículos de soporte logístico sin interrumpir completamente la movilidad en las vías perimetrales, requiriendo que los usuarios ajusten sus rutas con anticipación.

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Obras de Infraestructura en Itagüí y San Antonio de Prado

Un segundo tipo de cierre, con una duración de 48 horas, se concentra en la carrera 55 con la calle 57 Sur y el límite con Itagüí. Estas restricciones obedecen a obras de acometidas de redes subterráneas, ampliación vial y mejoramiento urbanístico en la calle 36 de Itagüí, que se extiende desde la carrera 70 hasta la quebrada La Limona.

Los trabajos también impactan el par vial de las carreras 54E y 55, hasta la Institución Educativa Ángela Restrepo Moreno en San Antonio de Prado. En el mapa de la zona, el cierre aparece ubicado sobre la carrera 55, entre la Urbanización Sierra Campestre y la calle 57 Sur, cerca de la quebrada La Limona, con Comfama San Antonio de Prado y la glorieta San Gabriel como puntos de referencia clave.

Impacto en la Movilidad y Rutas Alternas

El sector de la quebrada La Limona, en el límite entre Itagüí y San Antonio de Prado, ya cuenta con trabajos de ampliación vial en marcha. Desde octubre comenzó la demolición del antiguo puente, con un paso provisional habilitado para mantener el tránsito en ambos sentidos, buscando construir el tramo restante del box culvert.

Esta estructura de concreto conducirá el agua de la quebrada por debajo de la vía y permitirá conformar dos carriles adicionales para mejorar la capacidad de transporte. En Itagüí, los cierres específicos irán entre la calle 36 y la carrera 71, lo que exige a los usuarios consultar rutas alternas y prestar atención a la señalización vigente.

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Recomendaciones Oficiales para Conductores

Ante esta situación, las autoridades recomiendan planear los desplazamientos con anticipación y salir con tiempo suficiente para evitar congestiones. Se debe atender estrictamente la señalización temporal y las indicaciones de los agentes de tránsito en cada sector afectado.

Los cierres viales en Medellín incluyen la zona de Plaza Mayor y un tramo de San Antonio de Prado con horarios específicos que los conductores deben verificar. La integración de eventos culturales y obras urbanas requiere la colaboración ciudadana para mantener la fluidez en las arterias viales principales de la ciudad y sus alrededores.