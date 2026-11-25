Medellín y Antioquia implementan cierres viales el domingo 29 de noviembre por la competencia de ciclismo UCI Gran Fondo. Conoce los horarios y rutas alternas.

Las vías de Medellín y varios municipios de Antioquia tendrán modificaciones en su movilidad este domingo debido a la realización del UCI Gran Fondo World Series Colombia 2026, certamen de ciclismo que reunirá a cerca de 1.500 deportistas aficionados nacionales e internacionales. La jornada se celebrará entre las 5:30 a.m. y las 12:30 p.m., con salida y llegada en Plaza Mayor, en Medellín.

Por esta razón, las autoridades implementarán cierres viales totales y progresivos en diferentes corredores de la ciudad y el departamento, por lo que se recomienda a los ciudadanos programar sus desplazamientos con anticipación. Este evento de alto perfil deportivo transformará temporalmente el tráfico en la capital antioqueña y sus alrededores.

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Detalles del Evento y Clasificación Mundial

La competencia cuenta con el aval de la Federación Colombiana de Ciclismo y tendrá un atractivo adicional: entregará cupos al Súper Campeonato Mundial de Francia 2027 para los corredores que cumplan con los resultados establecidos en sus respectivas categorías. El evento tendrá dos modalidades: Gran Fondo, con un recorrido de 138 kilómetros, y Medio Fondo, de 86 kilómetros.

Ambas distancias compartirán algunos tramos de las carreteras de Medellín y otros municipios antioqueños. La salida y la meta estarán ubicadas en la carrera 62 (vía de servicio), entre las calles 33 y 43, en inmediaciones de Plaza Mayor. Esta ubicación estratégica centraliza los flujos de vehículos hacia el centro de la ciudad durante la mañana.

En el aspecto deportivo, la prueba permitirá que los ciclistas que finalicen dentro del 25 % superior de su respectiva categoría por edad obtengan clasificación para representar a Colombia en el Súper Campeonato Mundial de Francia 2027. La organización proyecta que entre 200 y 250 deportistas consigan el tiquete a la cita mundialista.

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Participación Internacional y Logística

En total, se espera la participación de cerca de 1.500 ciclistas, de los cuales aproximadamente 300 serán extranjeros, procedentes de 24 países. Entre las naciones participantes figuran Argentina, Antillas Holandesas, Aruba, Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, España, Países Bajos, Serbia, Corea del Sur y Costa de Marfil.

La presencia de estos deportistas internacionales requiere una logística de seguridad y transporte cuidadosamente planificada por las autoridades locales. El objetivo es garantizar la seguridad de los participantes y de los demás actores viales, minimizando el impacto en la economía local y los residentes durante las horas de la prueba.

Cierres Viales Específicos y Horarios

Para garantizar la seguridad, se realizarán los siguientes cierres viales en los sectores y horarios establecidos: Carrera 62 (vía de servicio), entre calles 33 y 43, salida y meta en Plaza Mayor (Sábado 28, 10:00 p.m., hasta domingo 29, 6:00 p.m.). Esta zona permanecerá restringida por un periodo prolongado que incluye la preparación previa.

La Avenida Regional Oriental, entre calle 33 (soterrado) y calle 94 (Madre Laura), estará cerrada de 5:30 a.m. a 10:30 a.m. Asimismo, la Avenida Regional, variante de Niquía, Copacabana, Girardota, Hatillo, Matasanos y Don Matías tendrá restricción entre las 5:30 a. m. y 10:30 a. m.

En los municipios, Hatillo, Don Matías, Entrerríos, San Pedro y Boquerón cerrarán de 6:00 a m. a 12:00 m. Boquerón, San Cristóbal (carrera 117H, calles 64, 63 y 62D) y lateral de la quebrada La Iguaná hasta carrera 65 estarán vedados de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. El Túnel de Occidente, sentido San Jerónimo-Medellín, con control en el portal norte, se cerrará de 8:40 a.m. a 12:20 p.m.

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Finalmente, Carrera 65, entre calles 55 y 50, y calle 50, entre carreras 65 y 57, estarán prohibidas de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. Las Carreras 57 y 55 (Ferrocarril), entre calles 50 y 33, y glorieta de San Juan (calle 44 con carrera 55) también tendrán restricciones en el mismo horario de cierre matutino.

Rutas Alternas Recomendadas

Los ciudadanos que necesiten movilizarse entre Medellín y los municipios del norte y occidente de Antioquia podrán utilizar los siguientes corredores alternos. Para el trayecto Medellín-Bello, la ruta recomendada es la Autopista Norte, por los intercambios de las calles 67 y 77 y el intercambio Horacio Toro, o la vía carrera 65-Autopista Norte.

Para dirigirse a Medellín-Copacabana, los conductores deben tomar la vía Carabobo-vía Machado-Copacabana. La ruta hacia Medellín-Girardota se realiza por la Autopista Medellín-Bogotá-San Vicente-Concepción-Barbosa-Hatillo-Girardota.

El acceso a Medellín-Don Matías requiere tomar San Vicente-Concepción-Barbosa-Gómez Plata-Yarumal-Llanos de Cuivá-Don Matías. Para el trayecto Hatillo-Entrerríos, la vía alternativa es Barbosa-Gómez Plata-Yarumal-Santa Rosa de Osos-Entrerríos.

La movilización hacia Medellín-San Cristóbal puede hacerse por Calle 63-calle 65 (antigua vía al Mar)-calle 64, o por Caldas-Amagá-Bolombolo-Santa Fe de Antioquia-San Jerónimo. Para el occidente de Antioquia, la ruta es Caldas-Amagá-Bolombolo-Anzá-Santa Fe de Antioquia-San Jerónimo-Sopetrán.

El acceso a Medellín-La Aldea se realiza por Heliconia-Ebéjico-La Aldea. Es crucial destacar que el tramo Heliconia-Ebéjico estará habilitado únicamente para vehículos livianos. Finalmente, para ir de San Cristóbal a Belmira, la ruta es La Aldea-San Jerónimo-Sopetrán-Belmira.