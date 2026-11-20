La Alcaldía de Sabaneta y Envigado anuncian cierres nocturnos del 22 al 25 de noviembre en la Avenida Las Vegas para retirar el puente peatonal. Conoce los horarios, rutas alternas y el impacto en la movilidad del Valle de Aburrá.

La Alcaldía de Sabaneta ha emitido un aviso oficial sobre la implementación de cierres viales nocturnos estrictos en la Avenida Las Vegas, ubicados específicamente frente al Centro Comercial Mayorca. Esta medida operativa es indispensable para ejecutar el desmonte seguro de la estructura del puente peatonal metálico que actualmente cruza el corredor vial. La intervención se enmarca dentro del cronograma de construcción del nuevo Intercambio Vial Mayorca, una obra de infraestructura crítica para la movilidad del sur del Valle de Aburrá.

Calendario de Cierres Nocturnos y Horarios

La administración municipal ha definido que las interrupciones al flujo vehicular se llevarán a cabo en tres noches consecutivas, respetando estrictamente los siguientes horarios programados. El primer cierre iniciará el domingo 22 de noviembre a las 9:00 p. m. y finalizará en la madrugada del lunes 23 de noviembre a las 4:30 a. m. Posteriormente, la vía permanecerá cerrada nuevamente desde las 9:30 p. m. del martes 24 de noviembre hasta las 4:30 a. m. del miércoles 25 de noviembre.

Also read Anuel AA aplazó su concierto en Medellín para 2027: esta es la razón y qué pasa con las boletas

Es fundamental destacar que los cierres se aplicarán en ambos sentidos de circulación, pero de manera no simultánea para garantizar la seguridad de las operaciones de ingeniería. Durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre, la vía restablecerá su operatividad normal tras completar las tareas de desmonte. Esta estrategia temporal busca minimizar las afectaciones en horas pico, aunque los conductores deben anticiparse a las restricciones.

Avance del Proyecto Intercambio Vial Mayorca

El retiro de la estructura peatonal actual es un paso técnico obligatorio para continuar con el trazado del nuevo intercambio vial, ya que la antigua infraestructura interfiere físicamente con el nuevo diseño. La obra, ejecutada de manera conjunta por las Alcaldías de Envigado y Sabaneta, con el acompañamiento del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ha registrado un avance superior al 40 % de ejecución.

Advertisement

Con una inversión que supera los 58.700 millones de pesos, el proyecto contempla la construcción de un puente de cinco luces con cuatro carriles sobre la Avenida Las Vegas. Esta nueva estructura dará continuidad al flujo vehicular de sur a norte y viceversa, mientras que en la parte inferior se mantendrá la glorieta actual con controles semafóricos para conectar con la Avenida Regional y el corredor hacia Itagüí. Las autoridades de Envigado y Sabaneta esperan finalizar el vaciado estructural del puente en el costado de Envigado antes de que concluya el año en curso.

Impacto en la Movilidad y Tránsito Local

Los cierres se programaron en horario nocturno específicamente para reducir el impacto sobre los miles de conductores que transitan diariamente por este punto, ubicado en el límite entre Sabaneta y Envigado. La zona es conocida por su alta congestión vehicular, agravada por las obras persistentes en la glorieta de la calle 50 sur. El tráfico en este sector estratégico del sur del Valle de Aburrá ha registrado demoras significativas, afectando la movilidad regional.

Según reportes de conductores y autoridades locales, un desplazamiento en hora pico hacia el puente de Mayorca puede tomar hasta dos horas. El trayecto por la Autopista Sur, entre Ayurá y Fábricas Unidas, puede demorar más de 90 minutos. Además, el cruce por las glorietas del sector, en distancias de apenas una cuadra, llega a tomar entre 15 y 20 minutos durante las horas de mayor congestión.

Beneficios Futuros y Recomendaciones para Conductores

La entrega definitiva del Intercambio Vial Mayorca está prevista para el primer semestre de 2027, tras completar las intervenciones de urbanismo, la adecuación de los enlaces periféricos y la remodelación completa de la glorieta superficial. Se estima que esta obra beneficiará directamente a más de 560.000 habitantes de Envigado, Sabaneta e Itagüí, mejorando drásticamente los tiempos de viaje y la seguridad vial.

Advertisement

Mientras se adelantan los trabajos de desmonte y construcción, las autoridades recomiendan encarecidamente a los conductores planear sus recorridos con anticipación. Es esencial mantener la atención a la señalización dispuesta en la zona y seguir estrictamente las indicaciones de los agentes de tránsito. La población debe considerar rutas alternas para evitar las acumulaciones constantes que se han registrado durante la ejecución de las obras en el sector.