La Alcaldía de Montería anuncia el plan de movilidad para las Fiestas del Río 2026. Conozca los horarios exactos de cierres en Avenida Primera y Circunvalar del 20 al 28 de noviembre.

La Alcaldía de Montería ha confirmado la implementación de un estricto plan de manejo de tránsito y movilidad para garantizar el desarrollo exitoso de las Fiestas del Río 2026. Estas medidas, que incluyen cierres totales de calzada y pasos peatonales controlados, estarán vigentes durante un período que abarca desde el viernes 20 hasta el sábado 28 de noviembre, con extensiones hasta la madrugada del día siguiente en jornadas específicas.

Primeras Medidas en Avenida Primera

El inicio oficial de la agenda cultural se marca con el concierto de Imposición de Bandas, programado para el viernes 20 de noviembre. Como respuesta directa a esta actividad, se decretará el cierre total de la Avenida Primera en el tramo comprendido entre las calles 34 y 37. Esta restricción vehicular entrará en vigor a las 4:00 p. m. del viernes 20 y permanecerá activa hasta las 3:00 a. m. del sábado 21.

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Para mitigar el impacto en la circulación, la ruta alterna sugerida por las autoridades conecta las calles 34 y 37 utilizando la carrera 3. Esta vía de desvío está diseñada específicamente para mantener el flujo vehicular en la zona norte mientras se garantiza la seguridad de los asistentes al evento inaugural.

Cierre Masivo por Tropical Fest y Rap al Río

La segunda etapa de restricciones se centra en los eventos Tropical Fest y Rap al Río, programados para el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre. Durante estos días, la Avenida Primera experimentará un cierre total entre las calles 24 y 32. La restricción comienza a las 2:00 p. m. del sábado 21 y se extenderá hasta las 2:00 a. m. del domingo 22.

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Paralelamente, se habilitará un paso peatonal controlado para el evento Rap al Río. Esta zona de circulación peatonal segura se ubicará en la carrera 3W, entre las calles 32A y 36, operando exclusivamente en el horario de 4:00 p. m. a 10:00 p. m. Los conductores deben tomar en cuenta la ruta alterna que conecta las calles 24 y 32 mediante la carrera 5.

Gestión de Tránsito en la Ronda del Sinú

Las jornadas del martes 24, miércoles 25 y viernes 27 de noviembre concentrarán sus actividades en el teatrino de la Ronda del Sinú. Para facilitar la asistencia masiva, se implementará un paso peatonal controlado en la Avenida Primera, específicamente entre las calles 26 y 29. Este control peatonal se mantendrá de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. cada día.

El plan de manejo de tránsito establece que, para estas fechas y ubicaciones concretas, no se requieren desvíos vehiculares adicionales. Sin embargo, la movilidad en la zona circundante deberá ajustarse a los flujos peatonales priorizados por la organización del evento.

Restricciones por Fandango y Comparsas

El miércoles 25 de noviembre, la Avenida Circunvalar y la carrera 2 se verán afectadas por el Fandango del Río. Se cerrará totalmente la carrera 2, entre la calle 62B y la Avenida Circunvalar, en un horario de 6:00 p. m. a 10:00 p. m. Este cierre busca delimitar la zona de celebración tradicional en la margen occidental del río Sinú.

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Cierres Finales para Comparsas y Reina del Río

El jueves 26 de noviembre, día dedicado a las Comparsas de las Fiestas del Río y el concierto de Reina Cultural, la Alcaldía de Montería activará cierres significativos. La Avenida Circunvalar permanecerá cerrada entre la Glorieta de la Vida y el Puente Metálico. Además, se cortará la Avenida Primera hasta la calle 37.

Para el concierto de Reina Cultural, la Avenida Primera se mantendrá totalmente cerrada entre las calles 34 y 37, desde las 4:00 p. m. del jueves 26 hasta las 3:00 a. m. del viernes 27. La ruta alterna oficial pasa por las calles 34 y 37 junto a la carrera 3ª.

El cierre de las festividades se oficializará con el Concierto de Elección de la Reina del Río, programado para el sábado 28 de noviembre. La Avenida Primera volverá a estar intransitable entre las calles 34 y 37, desde las 4:00 p. m. del sábado 28 hasta las 3:00 a. m. del domingo 29. Los conductores deben planificar sus rutas con anticipación y considerar estas restricciones como obligatorias para la seguridad pública.