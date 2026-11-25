Antioquia registra 100 presuntos feminicidios y miles de casos de violencia. El artículo analiza las rutas de protección y las barreras institucionales que enfrentan las víctimas.

En el departamento de Antioquia, denunciar una agresión no garantiza automáticamente el escape del ciclo de violencia. Muchas mujeres enfrentan un complejo recorrido institucional que incluye activar rutas de protección, enfrentar juicios y superar barreras económicas. Esta dificultad estructural cobra relevancia crítica en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Estadísticas Críticas sobre Violencia en Antioquia

Los datos oficiales revelan una alarmante incidencia de agresiones en la región durante los primeros diez meses del año. Entre enero y octubre, Antioquia registró 100 presuntos feminicidios. Además, los sistemas de información contabilizaron 18.549 casos de violencia intrafamiliar y 4.377 de violencia sexual. En estas dos últimas categorías, las mujeres representan la mayoría absoluta de las víctimas reportadas.

Also read Edificios fantasma en Medellín: Cifras y casos de abandono inmobiliario

La gravedad de la situación se intensifica cuando se comparan estas cifras con eventos recientes en otras regiones. Por ejemplo, en Barranquilla y su área metropolitana, se registraron cuatro asesinatos de mujeres en menos de 48 horas. Este contexto nacional demuestra que la violencia de género es un problema sistémico que requiere respuestas urgentes y articuladas en todo el país.

Mecanismos de Respuesta de la Secretaría de las Mujeres

La Secretaría de las Mujeres de Antioquia opera diversos mecanismos de emergencia, protección y acompañamiento. El instrumento principal es la Línea 123 Mujer Antioquia, que gestiona la recepción y verificación de casos. Con corte al 31 de octubre de 2026, este servicio había atendido 34.151 reportes ciudadanos.

Advertisement

De ese total, 10.784 fueron verificados como emergencias relacionadas con violencias contra las mujeres. Dentro de este grupo, 354 casos fueron clasificados como de riesgo crítico. Estas situaciones implican que la vida o la integridad física de las víctimas estaban seriamente comprometidas y requerían intervención inmediata.

Carolina Lopera Tobón Coordina Acciones Prioritarias

Carolina Lopera Tobón, secretaria de las Mujeres de Antioquia, enfatizó la necesidad de intervención prioritaria en los casos de riesgo crítico. Señaló que estos casos exigen coordinación inmediata con las autoridades municipales, la Policía y los organismos de administración de justicia. Su gestión busca asegurar que las rutas institucionales funcionen sin fallos en momentos de extrema vulnerabilidad.

La Línea 123 Mujer Antioquia no está limitada exclusivamente a recibir llamadas de víctimas directas. Cualquier ciudadano que identifique una situación de violencia basada en género puede comunicarse para activar los mecanismos de atención. Este enfoque amplía la red de seguridad y permite que terceros faciliten la intervención temprana.

Barreras Institucionales y el Rol de la Universidad de Antioquia

Bibiana Catalina Cano Arango, coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Antioquia, identificó barreras que preceden a la denuncia. El miedo, la culpa y la dependencia económica impiden que muchas mujeres busquen ayuda. Algunas llegan a considerar que son responsables de las agresiones que sufren o normalizan conductas abusivas.

Advertisement

Cuando las víctimas finalmente acuden a las autoridades, a menudo encuentran funcionarios que desconocen las particularidades de estas violencias. En muchos casos, cuestionan los relatos de las víctimas o exigen elementos probatorios inaccesibles para la población afectada. Esta falta de sensibilidad institucional dificulta el acceso a la justicia y la protección efectiva.

Protección en Hogares y Formaciones Legales

Ante el riesgo inminente, se evalúa el traslado de emergencia de mujeres a hogares de protección. Según el balance de la Secretaría de las Mujeres con corte al 31 de octubre de 2026, 133 mujeres habían recibido atención y protección en estos espacios. Además, 168 integrantes de sus respectivos grupos familiares también fueron acogidos y protegidos en estas instalaciones.

El departamento ha fortalecido su capacidad de respuesta mediante la formación y la asesoría legal. Hasta octubre, la Secretaría había acompañado, asesorado o brindado atención psicojurídica a 69 mujeres. Asimismo, otras 2.874 mujeres participaron en procesos de formación sobre sus derechos y las rutas institucionales disponibles, buscando empoderar a la población ante futuros casos de agresión.