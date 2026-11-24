Descubra los mejores planes para el fin de año en Medellín, incluyendo el MAMM, gastronomía y teatro. Actividades para el 23 al 29 de diciembre.

Medellín ofrece una amplia oferta artística, cultural y gastronómica durante las vacaciones decembrinas, las más largas del año. A pesar de la abundancia de opciones, muchos ciudadanos desconocen las actividades específicas disponibles. Para facilitar la planificación, se presenta una selección detallada de cinco planes para disfrutar en la capital antioqueña entre el 23 y el 29 de diciembre.

Cultura y Cine en la Noche Extendida del MAMM

El último viernes de cada mes, el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) extiende su horario habitual hasta las 09:00 p.m. Esta edición mensual permite a los visitantes recorrer las nuevas exposiciones del segundo ciclo del 2026.

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Las muestras incluyen Los años de la piedra, La boca donde el agua engendra el agua, El movimiento de un registro fluvial y Enjambre. Además, se pueden ver Señal abierta: Lenguajes del arte actual y Sentir tu peso. Los recorridos guiados se realizan a las 06:30 p.m. y a las 07:30 p.m.

El ingreso al museo y los recorridos son gratuitos. En la plazoleta del museo se proyectará una película bajo la consigna Noches Extendidas. La cinta elegida es Toy Story 5, la entrega más reciente de la saga animada de Pixar.

Gastronomía con la Semana del Sushi en la Ciudad

Los amantes de la comida japonesa tienen una cita importante con la Semana del Sushi. Este evento gastronómico invita a descubrir nuevas combinaciones en diez restaurantes caracterizados por su variedad y sabor en Medellín.

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Los establecimientos participantes incluyen Makena y Roll Up - Sushiburrito en Laureles. También destacan Sushi Gama en El Poblado e Ikigai Fusion Food en Envigado. Cada lugar ofrecerá un rollo especial por 25.000 pesos.

La lista completa de participantes puede consultarse en la cuenta de Instagram @festivaldelsushi.co. Esta iniciativa permite a los comensales explorar diferentes estilos culinarios a precios accesibles durante la semana seleccionada.

Cine Patrimonial en la Capilla del Claustro Comfama

La Capilla del Claustro Comfama es un lugar patrimonial en el centro de Medellín. En su segundo piso, funciona una sala de cine que proyecta películas de valor cultural y artístico para el público.

El miércoles 25 de noviembre, a las 07:00 p.m., se estrenará Mary Oliver: Salvada por la belleza del mundo. El documental recorre la trayectoria de la poetisa y su conexión con la naturaleza en Cape Cod.

Las boletas están disponibles en eTicketaBlanca. Los precios varían desde 3.300 pesos hasta 12.800 pesos. El valor depende de la categoría de afiliación en Comfama para los asistentes.

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Literatura y Conversación en la Biblioteca Pública Piloto

La Biblioteca Pública Piloto organiza encuentros dedicados a la lectura y el intercambio de ideas. Una actividad destacada es el club de lectura Punto a punto, diseñado para que las mujeres lean, conversen y compartan experiencias.

El encuentro se llevará a cabo a las 2:00 p.m. en la filial San Antonio de Prado. La iniciativa busca que la lectura sea un punto de partida para detenerse y conversar sobre temas relacionados con el cuerpo, la memoria y las emociones.

Esta actividad forma parte de la programación cultural de la semana y es una alternativa para quienes buscan planes alrededor de los libros. El evento promueve el diálogo sobre asuntos que atraviesan las experiencias femeninas.

Teatro Musical y Comedia en Purple Club

El Purple Club será el escenario para la comedia musical Drags a la plancha. La obra se presentará los días 27 y 28 de noviembre, combinando personajes, actuaciones, humor y canciones conocidas.

Los organizadores aclaran que no se trata de una fiesta, sino de una obra de teatro. La propuesta busca llevar el teatro a un escenario diferente, invitando al público a cantar, reír y disfrutar.

Las funciones comenzarán a las 7:00 p.m. Las entradas están disponibles a través de Boleta en Línea. Esta puesta en escena mezcla música y comedia en un espacio poco convencional para este tipo de presentaciones artísticas.