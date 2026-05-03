Cinco compositores finalistas brillan en la última noche del Festival de la Leyenda Vallenata

El concurso de la Canción Inédita del Festival de la Leyenda Vallenata llegó a su fin con la presentación de cinco compositores finalistas, quienes compitieron con temas dedicados al folclor, la mujer, los paisajes y el costumbrismo. De los 65 temas presentados, solo cinco llegaron a la gran final, destacando la riqueza y diversidad del vallenato.

El Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujo Noguera’ fue testigo de una noche cargada de emociones y talento en la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, que culminó con la presentación de cinco compositores finalistas en el concurso de la Canción Inédita .

Este certamen, uno de los más esperados por los amantes de la lírica vallenata, reunió a los mejores exponentes del género, quienes compitieron con temas dedicados al folclor, la mujer, los paisajes y el costumbrismo. De los 65 temas presentados inicialmente, solo cinco llegaron a la gran final: ‘Las tres memorias’ de Augusto Ariza Molina, ‘Vas a llorar’ de Félix Carrillo Hinojosa, ‘La huella del viento’ de Fabián Dangond Rosado, ‘Su majestad el merengue’ de Farid Escobar Pinedo y ‘El vallenato es de todos’ de Almes Granados Cuello.

La competencia comenzó a las 7:42 p.m. bajo la atenta mirada del jurado, compuesto por figuras destacadas como Carlos Ramírez, José González, Unaldo Rocha, Enrique ‘El Curry’ Carrascal y Margarita Doria. Augusto Ariza Molina abrió la noche con su paseo ‘Las tres memorias’, una composición que cautivó al público desde los primeros acordes.

A continuación, Félix Carrillo Hinojosa, reconocido por su trayectoria y su labor en la categoría Cumbia-Vallenato en los Latin Grammy, presentó ‘Vas a llorar’, una emotiva canción que refleja el dolor del desamor y que el mismo compositor interpretó con pasión. El tercer tema en sonar fue el merengue ‘Su majestad el merengue’ de Farid Escobar, una pieza que rinde homenaje a la autenticidad de este aire vallenato.

Almes José Granados Cuello, hijo del arte Vallenato Profesional 2011, Almes Granados, fue el cuarto en presentar su merengue ‘El vallenato es de todos’, un tema que destaca la emoción que brota del acordeón cada vez que se abre un fuelle. Para cerrar la noche, Fabián Dangond presentó su puya ‘La huella del viento’, una propuesta innovadora que habla de cómo este aire se resiste a morir.

La final del concurso de la Canción Inédita fue un espectáculo que demostró la riqueza y la diversidad del vallenato, consolidando una vez más la grandeza de este festival que rinde homenaje a la música tradicional de la región. Los asistentes disfrutaron de una velada inolvidable, llena de talento y pasión por el vallenato, mientras los compositores dejaron en alto el nombre de esta tradición musical





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