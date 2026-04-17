Cinco Hombres Asesinados en Masacre Ocurrida en Establecimiento Comercial de Villanueva, Casanare

Cinco personas fueron víctimas fatales de un ataque perpetrado por sicarios en motocicleta en la vereda El Fical, Villanueva, Casanare. Las autoridades investigan un posible ajuste de cuentas y ofrecen recompensa por información de los responsables. Este hecho enciende alarmas sobre la seguridad en la zona rural del departamento.

En las últimas horas, Casanare se vio sacudido por un acto de barbarie que dejó un saldo trágico de cinco personas sin vida. El suceso tuvo lugar en un establecimiento comercial de la vereda El Fical, en el municipio de Villanueva , cuando un grupo de hombres que departían tranquilamente fueron brutalmente atacados por sicarios. Dos individuos armados, movilizándose en una motocicleta, irrumpieron en el lugar y, sin previo aviso ni mediar palabra, abrieron fuego contra los presentes, sembrando el terror y la muerte.

El coronel Pablo Galindo, comandante de la Policía en Casanare, confirmó el lamentable hecho y expresó la principal hipótesis que manejan las autoridades: un posible ajuste de cuentas. Según las primeras versiones y el relato del oficial, los atacantes actuaron con extrema violencia, dirigiendo sus disparos hacia las víctimas de manera premeditada. Este acto de sangre ha generado una profunda alarma y pánico entre los habitantes de esta zona rural del departamento, quienes claman por mayor seguridad y justicia.

Ante la gravedad de la situación, la Gobernación de Casanare convocó de manera urgente un consejo extraordinario de seguridad. En esta reunión, participaron activamente miembros de la Fuerza Pública, incluyendo al Ejército y la Policía. El objetivo principal fue establecer un conjunto de medidas contundentes destinadas a reforzar la presencia institucional en la región y, de esta manera, prevenir la ocurrencia de nuevos episodios violentos que pongan en riesgo la vida y la tranquilidad de los ciudadanos. La Gobernación ha reiterado su total rechazo a estos actos y ha dispuesto una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes proporcionen información valiosa que conduzca a la captura de los responsables de esta masacre.

Este trágico evento no es un hecho aislado en Villanueva, que en el último tiempo ha sido escenario de preocupantes episodios de orden público. A principios de 2026, la misma modalidad de sicariato, perpetrado por individuos en motocicleta, cobró la vida de un ciudadano dentro de una tienda en zona rural. Meses atrás, se investigó una masacre similar que resultó en el asesinato de tres personas, presuntamente vinculadas a disputas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, una hipótesis que la Fiscalía y la Policía Judicial continúan profundizando. La comunidad villanuevense, visiblemente afectada y temerosa, ha elevado súplicas a las autoridades para que incrementen el pie de fuerza en sus zonas rurales, pues temen que la inseguridad se arraigue y destruya el ambiente de paz que históricamente ha caracterizado a esta comarca casanareña. Mientras tanto, la investigación avanza y las autoridades han puesto el ojo sobre un individuo que, la madrugada de los hechos, ingresó a un centro asistencial presentando heridas de arma blanca y portando consigo tres teléfonos celulares, lo que podría ser una pista crucial para desentrañar este oscuro suceso.

Es importante destacar que este tipo de actos violentos, aunque focalizados, generan un impacto social y psicológico considerable en las comunidades. La sensación de vulnerabilidad aumenta y la confianza en las instituciones puede verse mermada si no se percibe una respuesta efectiva y contundente. Por ello, las medidas adoptadas en el consejo de seguridad buscan no solo capturar a los culpables, sino también enviar un mensaje claro de que la presencia del Estado se hará sentir, garantizando la seguridad y la convivencia pacífica en todas las veredas y municipios del departamento. La colaboración ciudadana a través de la información será fundamental para que estas acciones violentas no queden impunes y se pueda restaurar la tranquilidad perdida





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