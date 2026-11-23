Una ola de violencia en Barbosa deja cinco muertos, incluido un ataque en un billar y uno en un taller. La Alcaldía ofrece recompensa por información.

La municipio de Barbosa, ubicado en el norte del Valle de Aburrá, registró una jornada de extrema violencia que dejó un balance de cinco personas asesinadas. Esta cifra se suma a otros tres homicidios anteriores, elevando el total de muertos a ocho en tan solo seis días. Los hechos incluyeron una masacre dentro de un billar y un atentado en un taller mecánico, marcando un punto crítico en la seguridad local que ha duplicado la cifra anual de homicidios.

Detalles de la masacre en el billar y el taller

Los hechos violentos se desarrollaron durante la noche, comenzando aproximadamente a las 7:00 horas. Hombres armados arribaron a un taller mecánico situado en la vereda Popalito, donde dos personas realizaban mantenimiento a un vehículo. En este incidente, una víctima falleció en el lugar y otra resultó herida, siendo trasladada al Hospital San Vicente de Paúl por personal policial. Una vecina, quien escuchó los disparos, reportó inmediatamente el incidente a la estación de Policía más cercana.

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Posteriormente, se registró la masacre en el establecimiento de billar ubicado en la vereda San Eugenio. Tres hombres y una mujer fueron baleados por otros sujetos dentro del local. Aunque las autoridades inicialmente atribuyeron el origen del conflicto a una riña, vecinos del sector manifestaron que no escucharon ninguna discusión previa al ataque. De las cuatro víctimas de este segundo suceso, una persona resultó lesionada y fue llevada a un hospital local, mientras que las tres que murieron fueron identificadas por autoridades, aunque la identidad de la mujer fallecida fue relacionada con ser la compañera sentimental de una de las víctimas muertas.

Identificación forense y contexto criminal

Los agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección judicial correspondiente. En el caso del hombre fallecido en el taller mecánico, su identidad no ha trascendido públicamente y su cadáver fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal en Medellín para los procedimientos de identificación. El contexto de esta ola de violencia está vinculado a la disputa por rentas criminales en Barbosa, donde operan bandas como Pachelly, Los Chatas y El Mesa, junto con estructuras locales como El Machete y Popalito que se dedican al microtráfico y extorsiones.

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Además, el Clan del Golfo mantiene presencia en el municipio a través de fincas y hoteles utilizados como refugios, donde han sido encontrados materiales ilícitos en operativos anteriores. También se han detectado indicios de movimiento por parte de disidencias de las Farc, tras el asesinato de Ricardo Abel Ayala Orrego, alias Cabuyo, jefe de uno de los grupos disidentes, en la vereda La Herradura el 10 de junio de 2022.

Medias de la Alcaldía y recompensa económica

Alejandro Barrera Restrepo, secretario de Seguridad de Barbosa, detalló que las labores de esclarecimiento continúan y se han implementado medidas tras un consejo de seguridad realizado con la Gobernación de Antioquia. La medida más significativa anunciada es la oferta de una recompensa de 70 millones de pesos a quien proporcione información que permita identificar a los responsables de estos crímenes, con énfasis en la masacre del billar. La Alcaldía de Barbosa también anunció el fortalecimiento del pie de fuerza policial para intentar detener la escalada.

Antecedentes de los primeros fallecimientos

La escalada comenzó entre el martes y miércoles de la semana anterior con la desaparición de Luis Fernando Zapata Jaramillo, de 45 años, y John Mario Madrid, de 30, en la vereda Isaza. Zapata Jaramillo, quien fuera concejal de Valdivia, apareció muerto en un camino veredal del municipio. El jueves siguiente, el cuerpo de Madrid fue hallado sin vida en el vecino municipio de Santo Domingo. Luis Fernando Zapata Jaramillo era hijo de alias La Tía, quien fue condenada el año pasado a cuatro años y 15 días de prisión por delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho, por pagar a militares información sobre operativos contra el Clan del Golfo. Antes de esta reciente racha, Barbosa contabilizaba únicamente ocho homicidios en todo el año 2026, lo que significa que la violencia ha acelerado drásticamente la cifra anual.