Cinco personas heridas en Módena tras un atropello de un vehículo

Un vehículo que circulaba a alta velocidad arrolló a varios peatones en el centro de Módena, en el norte de Italia, y dejó siete personas heridas, dos de ellas en estado crítico.

Un vehículo que circulaba a alta velocidad arrolló a varios peatones en el centro de Módena, en el norte de Italia, y dejó siete personas heridas, dos de ellas en estado crítico .

Fuerzas del orden y personal de emergencia trabajan en la zona donde un vehículo arrolló este sábado a varios peatones en el centro de Módena (norte de Italia). El conductor fue detenido tras intentar escapar del lugar. La primera ministra Giorgia Meloni sigue el caso con atención y mantiene contacto permanente con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y con el subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alfredo Mantovano, responsable de asuntos de seguridad.

Las investigaciones continúan para establecer las circunstancias exactas del atropello, así como la motivación del conductor y su estado al momento del hecho





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Atropello Víctimas Embarazada Estado Crítico Sumisión A Órdenes Policiales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Destapan casos de presos por más de cinco años en URI de BogotáDe acuerdo con la denunia del concejal Jesús David Araque, en la estación de policía de Los Mártires se identificó a un ciudadano que permaneció detenido durante 2.071 días

Read more »

Estos son cinco destinos ideales para viajar en familia enfocados en ecoturismoPeriodista del Politécnico Grancolombiano amante del fútbol y el deporte, le apasionan las nuevas experiencias y lo desconocido. Cree en las nuevas tendencias y tecnologías que ofrecen las redes sociales. Actualmente, periodista digital de Blu Radio.

Read more »

Condenan a cinco jóvenes por el crimen del biólogo italiano Alessandro Coatti en Santa MartaLos jóvenes habrían participado en el crimen del extranjero, quien fue también desmembrado, durante la noche y la madrugada del 5 y 6 de abril del 2025.

Read more »

Cinco acusados condenados por asesinato y desmembramiento en DS de ItaliaLa Justicia italiana condena a cinco jóvenes, entre ellos Isaac Enrique Márquez Charris y Brayan Augusto Cantillo Salcedo, por los delitos de homicidio agravado y robo en el asesinato y desmembramiento del científico Alessandro Coattien en 2025. También se condena a José Ángel Liscano y Andrea Camila Verdugo Escorcia por ocultar partes del cadáver y conocimiento del crimen.

Read more »