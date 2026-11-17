La Fiscalía de Medellín judicializó a cinco hombres por asaltos en senderos de El Poblado y Pueblito Paisa. Los acusados enfrentan prisión por hurtos con armas que afectaron a 12 personas entre 2025 y 2026.

La Fiscalía General de la Nación llevó a juicio a cinco presuntos integrantes de una organización criminal en Medellín por una serie de asaltos cometidos en senderos peatonales. Los acusados participaron en al menos seis robos ocurridos entre febrero de 2025 y octubre de 2026. Las víctimas incluyeron tanto a ciudadanos locales como a turistas que transitaban por zonas boscosas.

Detalles del hurto calificado en parques

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de hurto calificado y agravado a Jeferson Mena Valencia, Esneider Córdoba Moreno, Yeiber Quejada Lenis, Yan Carlos Córdoba Córdoba y Jhon Leyris Perea Mosquera. Estos cinco hombres fueron señalados de concertarse para cometer los asaltos aprovechando la vegetación y la falta de iluminación en sectores como El Poblado, La Aguacatala y el Pueblito Paisa. Los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario, aunque ninguno aceptó los cargos que se les imputan.

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Métodos y víctimas del grupo criminal

Los elementos recopilados por los investigadores permitieron asociar los diferentes episodios y establecer que los presuntos responsables se coordinaban para abordar a sus víctimas. Según la entidad de justicia, doce personas fueron afectadas por hurtos de celulares, joyas, bolsos y otros bienes avaluados en más de 80 millones de pesos. Los sospechosos escogían lugares boscosos o con escasa iluminación donde esperaban el paso de transeúntes para intimidarlos con armas de fuego y elementos cortopunzantes.

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Caso específico en el Cerro Nutibara

Uno de los episodios que figura en el expediente ocurrió el 18 de julio de 2026 en el cerro Nutibara. Tres personas, entre ellas dos extranjeras, descendían por uno de los senderos cuando fueron interceptadas por varios hombres. Los agresores las intimidaron con armas de fuego, les quitaron celulares, joyas de oro y otras pertenencias antes de escapar del lugar. Este incidente demuestra el modus operandi del grupo que buscaba sorprender a sus víctimas en trayectos específicos.

Proceso judicial y próximas etapas

La Fiscalía indicó que los procesados fueron acusados mediante el procedimiento penal especial abreviado contemplado en la Ley 1826 de 2017. El escrito de acusación fue trasladado por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín. Las autoridades continuarán con el proceso judicial para determinar la responsabilidad penal de cada uno de los señalados en los hechos investigados durante este periodo.