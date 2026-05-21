Cine a la Plaza 2026: Cine gratuito llega a municipios del Atlántico

La Gobernación del Atlántico impulsa el programa ‘Cine a la Plaza 2026’, que busca llevar cine gratuito a municipios y corregimientos del departamento. La iniciativa busca promover el entretenimiento familiar, la formación de públicos y la circulación del talento audiovisual local.

La Gobernación del Atlántico , a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, impulsa el programa ‘Cine a la Plaza 2026’, que busca llevar cine gratuito a municipios y corregimientos del departamento.

La iniciativa busca promover el entretenimiento familiar, la formación de públicos y la circulación del talento audiovisual local. El programa se ha iniciado con la proyección de la película ‘Encanto’ y el cortometraje ‘Cuando cambió la luz’, del realizador Javier Díaz Cepeda, en la cancha del Parque La Esperanza, en Galapa. Las próximas jornadas se desarrollarán en Baranoa, Usiacurí, Santo Tomás, Palmar de Varela y Polonuevo.

La secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, Verónica Cantillo, destacó la importancia de descentralizar la oferta cultural y fortalecer el acceso a las artes y a las expresiones audiovisuales en los municipios y corregimientos del departamento. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, resaltó que esta iniciativa fortalece el acceso de las comunidades a espacios culturales y de convivencia en escenarios públicos recuperados por la administración departamental.

‘Cine a la Plaza’ busca que las familias del Atlántico encuentren en el cine una oportunidad para descubrir historias creadas desde nuestros municipios y reconocer el talento audiovisual local. Diana González, enlace del Área de Cine y Medios Audiovisuales de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, explicó que esta programación busca descentralizar las actividades audiovisuales y acercar el cine a las familias del Atlántico.





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