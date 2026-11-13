Circo Medellín traslada su carpa a Santa Elena tras 16 años en Nutibara

La Fundación Circo Medellín mudará su sede a Santa Elena el 1 de diciembre. Tras 16 años en Nutibara, el proyecto busca una sede permanente para asegurar su continuidad artística y educativa.

El icónico espectáculo del Circo Medellín pondrá fin a su etapa en la base del Cerro Nutibara después de 16 años de trayectoria, para inaugurar un nuevo capítulo en el sector de Santa Elena. Esta transición marca el cierre definitivo de la carpa que ha sido escenario de acrobacias y malabares durante más de una década en la zona tradicional.

La Fundación Circo Medellín se prepara para trasladarse al lote-casa ubicado en la vereda Piedra Gorda, sector El Hoyito. Esta nueva sede fue adjudicada mediante una convocatoria conjunta del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Alcaldía de Medellín, ofreciendo al proyecto un terreno propio para su sostenibilidad a largo plazo.

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Detalles del traslado y cronograma

El mudanza está programada oficialmente para el próximo 1 de diciembre, fecha que marcará el inicio de una nueva etapa para este proyecto cultural. La organización confirma que el traslado no representa una despedida definitiva, sino una oportunidad estratégica para que el arte y el disfrute continúen sobreviviendo y prosperando en un entorno más favorable.

Últimas funciones en Cerro Nutibara

El director del Circo Medellín, Carlos Álvarez, quien es mimo, clown y lleva cuatro décadas dedicado a la vida artística, describe este reconocimiento como un premio por la insistencia y resistencia del grupo. Álvarez sostiene que contar con un terreno propio permite darle continuidad a un sueño iniciado antes incluso de que la carpa se instalara originalmente en el Cerro Nutibara.

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Las últimas presentaciones en la sede tradicional se realizarán este domingo 15 y el lunes festivo 16 de noviembre, ambas a las 4:00 de la tarde. El espectáculo Circus, producción insignia de la agrupación, ofrece números de acrobacia, equilibrio, malabares, ilusiones ópticas y clown sin utilizar animales, dirigido a públicos de todas las edades.

La cita final se llevará a cabo en la carrera 53 #30A-155, en la avenida Guayabal, a la altura de la base del Cerro Nutibara. La organización informa que el plan es pet friendly, permitiendo la entrada de mascotas, y quienes deseen más información pueden comunicarse al WhatsApp 3002876759 para consultas adicionales sobre el evento.

Ventajas del nuevo entorno natural

En Santa Elena, la idea central es que el proyecto crezca y establezca una sede permanente que albergue no solo los espectáculos, sino también los procesos de formación y trabajo comunitario. Carlos Álvarez destaca que el lote está en un lugar hermoso con paisaje, naturaleza, aves y cuatro nacimientos de agua, planeando hacer un homenaje a la vida y al agua.

La historia del Circo Medellín comenzó como un proyecto social impulsado por Carlos Álvarez junto con jóvenes del barrio 13 de Noviembre, en el centro oriente de Medellín. Varios de estos jóvenes habían crecido en contextos de dificultades económicas y violencia, encontrando en el circo un espacio para aprender, trabajar y construir otros caminos de vida.

Con el tiempo, la Fundación Circo Medellín amplió su labor más allá de las funciones teatrales. Desarrolló procesos de formación en artes circenses para niños, niñas y jóvenes, abrió una tienda especializada en elementos de malabarismo y estableció un centro de documentación sobre este arte escénico.

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Desafíos financieros y climáticos

Pese a lo bello e histórico de esta iniciativa, el proyecto ha tenido que sortear dificultades significativas para mantenerse en pie. En febrero de 2025, la baja asistencia del público había reducido sus funciones, y los ingresos de taquilla no alcanzaban para cubrir los gastos de funcionamiento ni para pagar adecuadamente a los artistas.

Adicionalmente, los daños que los aguaceros y granizadas de finales de 2024 dejaron en la carpa pusieron en aprietos a la agrupación. Por eso, el traslado a Santa Elena representa más que un cambio de dirección, es la posibilidad de contar con un espacio propio para sostener la carpa y fortalecer la escuela.

La organización también llevó sus espectáculos a comparsas, ferias, instituciones educativas y eventos familiares, extendiendo su impacto cultural. Sin embargo, la necesidad de un espacio fijo se hizo evidente ante la inestabilidad de las condiciones operativas en la sede anterior.

Visión a futuro y continuidad

El telón del Cerro Nutibara se cerrará después de las funciones de este fin semana de noviembre. Para Carlos Álvarez y los artistas de la fundación, la apuesta es que la magia no se quede allí, sino que encuentre en Santa Elena una nueva casa.

El objetivo es crear más espacio para seguir creciendo y continuar con una labor cultural que durante años ha buscado acercar las artes circenses a distintos sectores de Medellín. La nueva sede permitirá integrar la formación artística con la conservación del entorno natural en el sector El Hoyito.