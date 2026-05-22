Circular 039 de 2026: Prohibición de ingreso, alimentación y alojamiento de animales en colegios públicos de Barrancabermeja

La Circular 039 de 2026, assinada por el secretario de Educación de Barrancabermeja, Leonardo Suárez Suárez, prohíbe el ingreso, permanencia y alimentación de perros y gatos en instituciones educativas oficiales del municipio, lo que generó una fuerte controversia. La medida se suspenderá temporalmente por la Circular 040 y se revisarán los lineamientos sobre bienestar animal y bioseguridad escolar.

Polémica en Barrancabermeja por circular que prohibía alimentar y albergar animales en colegios públicos La prohibición del ingreso y alimentación de perros y gatos en colegios públicos desató una fuerte controversia.

Tras las críticas, la Secretaría de Educación suspendió temporalmente la medida y anunció una mesa técnica para revisar los lineamientos sobre bienestar animal y bioseguridad en las instituciones. La Circular 039 de 2026, dirigida por el secretario de Educación, Leonardo Suárez Suárez, genera polémica en Barrancabermeja al prohibir el ingreso, permanencia y alimentación de animales domésticos dentro de las instituciones educativas oficiales del Distrito





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