Ciro Messi, de 8 años, sorprende en Inter Miami con un gol técnico que imita a Lionel. Detalles de su participación en Dreams Cup y Legends Cup U8 y Sub-10.

La herencia futbolística de la familia Messi sigue demostrando que el talento parece ser un rasgo familiar innegable. Ciro Messi, el hijo menor de la leyenda Lionel Messi, está comenzando a capturar la atención del público en las categorías infantiles del Inter Miami CF. Con apenas 8 años de edad, el joven futbolista ha protagonizado acciones que recuerdan directamente a las de su padre, y uno de sus goles ya circula con gran velocidad por las redes sociales.

Detalles de la jugada viral de Ciro Messi

El vídeo que se ha compartido en diversas plataformas digitales muestra a Ciro demostrando una habilidad notable para conducir el balón, cambiar de dirección y superar a rivales mayores o igualados en fuerza. En la secuencia, el pequeño deja en el camino al portero rival mediante un doble amague convincente. Inmediatamente después, utiliza la misma técnica de finta para dejar atrás a un defensa antes de definir el tanto con su pierna izquierda. Esta es precisamente la misma pierna con la que Lionel Messi ha construido gran parte de su extraordinaria carrera profesional a nivel mundial.

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La reacción entre los aficionados ha sido inmediata, encontrando similitudes evidentes entre los movimientos del pequeño y los de su padre. La frase popular de tal palo, tal astilla se ha convertido en una de las reacciones más repetidas ante estas imágenes, subrayando la naturalidad con la que Ciro imita las gestos técnicos de su progenitor.

Participación en Dreams Cup y Legends Cup

Ciro Messi nació el 10 de marzo de 2018 en Barcelona, España, y actualmente hace parte de las categorías juveniles de la academia del Inter Miami. Este es el mismo club en el que juega su padre desde el año 2023, lo que facilita su integración en el entorno deportivo familiar. Durante el año 2026, Ciro ha tenido una participación activa en diferentes competencias infantiles de alto nivel en Estados Unidos.

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Su desempeño ha sido especialmente destacado en la Dreams Cup, donde jugó con el equipo U8 demostrando condiciones prometedoras. Además, Ciro tuvo un protagonismo significativo en la final de la Legends Cup, compitiendo en la categoría Sub-10. En dicha instancia, logró anotar dos goles decisivos que ayudaron a su equipo a conseguir una contundente victoria con un marcador de 10-3 frente al Athletum FC.

Visibilidad en redes sociales y futuro

Sus actuaciones y anotaciones en estos torneos han comenzado a ganar una visibilidad considerable en las plataformas digitales. Aunque todavía se encuentra en una etapa inicial de formación futbolística, sus condiciones técnicas despiertan una curiosidad significativa entre quienes siguen de cerca la carrera de Lionel Messi y el crecimiento deportivo de sus hijos.

Por el momento, Ciro disfruta del fútbol en las divisiones menores del Inter Miami, recibiendo formación profesional en uno de los clubes más importantes de la liga. El tiempo dirá hasta dónde llegará su camino profesional, pero sus primeras apariciones en torneos competitivos ya dejan imágenes que inevitablemente recuerdan al talento excepcional de su padre. Su evolución continuará siendo observada de cerca por expertos y aficionados por igual.