Ciro Ramírez responde a Iván Cepeda: Defensa legal y análisis ético sobre su permanencia en el Senado

El senador Ciro Ramírez, condenado en primera instancia en el caso "Marionetas 2.0", rechaza las peticiones de Iván Cepeda para dejar su curul. Ramírez se ampara en su presunción de inocencia y en el proceso de apelación ante la Corte Suprema, pero reconoce un debate ético y analiza su renuncia, considerando el impacto político de perder una curul para la oposición.

El senador Ciro Ramírez , miembro del partido Centro Democrático, ha respondido contundentemente a las declaraciones de su colega Iván Cepeda , senador y aspirante a la presidencia, quien solicitó su ausencia en las plenarias del Senado. La petición de Cepeda surge a raíz de la condena en primera instancia que enfrenta Ramírez en el caso conocido como ' Marionetas 2.0 '. Ramírez ha rechazado vehementemente los señalamientos de Cepeda y ha defendido su derecho a permanecer en su curul, argumentando que no existe ningún impedimento legal que lo obligue a dimitir.

En sus propias palabras, citando el artículo 29 de la Constitución Política, Ramírez afirmó: 'Yo hoy tengo una defensa, que es el artículo 29 de la Constitución: soy inocente hasta que se me declare judicialmente culpable'.

El senador explicó que su proceso legal aún no ha concluido y se encuentra en fase de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, lo que significa que la condena de primera instancia no es definitiva. Según sus declaraciones, la 'última palabra la tendrá la Sala de Casación Penal' de la alta corte, destacando así la naturaleza provisional de la sentencia actual.

A pesar de su defensa legal, Ramírez reconoció la existencia de un debate ético en torno a su permanencia en el Congreso. Admitió que ha considerado la renuncia en diversas ocasiones, manifestando: 'Muchas veces pensé en renunciar (…) sí lo estamos analizando por la cuestión ética'. Subrayó que él mismo sería el primero en exigir su retiro si existiera un impedimento real, declarando: 'Yo sería el primero en exigir que no estuviera aquí'.

Por ello, confirmó que está dedicando tiempo a analizar la situación, en compañía de su familia y sus abogados, con el fin de tomar una decisión informada sobre su futuro en el Senado. Sin embargo, por el momento, reafirmó su presencia en el Congreso y reiteró su inocencia.

Adicionalmente, el senador Ramírez expresó su preocupación por el impacto que una posible renuncia tendría en el equilibrio político del Senado, especialmente en lo que respecta a la oposición y su capacidad para ejercer control sobre el gobierno del presidente Petro. Argumentó que no desea abandonar su cargo para evitar que la oposición pierda una curul y, consecuentemente, un voto fundamental en la lucha contra las reformas impulsadas por el actual gobierno. 'El miedo es renunciar y que ese espacio quede vacío (…) perder una persona que pueda ayudar a tumbar la reforma tributaria', concluyó, evidenciando la dimensión estratégica de su decisión.

Este contexto político y legal complejo añade una capa adicional de intriga a la situación del senador Ramírez y su permanencia en el Senado.





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