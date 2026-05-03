Cirugía Bariátrica en Colombia: Más Allá de la Pérdida de Peso

La cirugía bariátrica se ha convertido en una opción para tratar la obesidad en Colombia, pero requiere un compromiso integral con el cambio de estilo de vida y un seguimiento médico continuo para garantizar resultados duraderos y evitar complicaciones.

La obesidad y el sobrepeso representan un desafío sanitario de creciente magnitud en Colombia , impulsando a un número significativo de personas a considerar la cirugía bariátrica como una solución para la pérdida de peso.

No obstante, esta decisión trasciende la mera intervención quirúrgica, implicando un compromiso integral con el cambio de estilo de vida y un seguimiento médico continuo. Expertos en la materia enfatizan que, si bien la cirugía bariátrica puede ser una herramienta valiosa, no es una solución mágica ni un atajo hacia la salud. Su efectividad depende en gran medida de la disciplina y el esfuerzo del paciente en la adopción de hábitos saludables postoperatorios.

En los últimos años, Colombia ha experimentado un aumento en la demanda de cirugías bariátricas, acompañado de la proliferación de mitos y conceptos erróneos en torno a este procedimiento. El cirujano bariátrico Cristian Gómez subraya que la cirugía actúa como un facilitador, pero el éxito a largo plazo reside en la capacidad del paciente para mantener una alimentación equilibrada, incorporar la actividad física regular a su rutina y someterse a controles médicos periódicos.

La cirugía bariátrica se ha establecido como una opción terapéutica para la obesidad, especialmente en aquellos casos donde las estrategias convencionales, como dietas personalizadas, ejercicio supervisado y apoyo profesional, no han logrado los resultados deseados. Contrariamente a la percepción de una solución rápida, la cirugía exige un compromiso personal riguroso. Su mecanismo de acción se basa en la reducción de la capacidad gástrica y, en ciertas ocasiones, en la modificación de la absorción de nutrientes.

Por consiguiente, no garantiza por sí sola una pérdida de peso sostenible. La transformación postoperatoria implica una reestructuración completa del estilo de vida, incluyendo ajustes en la alimentación, la adopción de un régimen de ejercicio constante y la participación activa en un programa de seguimiento médico continuo. La falta de cumplimiento de estos requisitos puede conducir a la recuperación del peso perdido con el tiempo. La elegibilidad para la cirugía bariátrica no se limita al simple hecho de tener sobrepeso.

Según el doctor Cristian Gómez, el procedimiento está indicado principalmente para pacientes con un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 30, especialmente en presencia de comorbilidades asociadas como diabetes tipo 2, hipertensión arterial o apnea del sueño. La evaluación preoperatoria no se centra únicamente en el peso, sino que abarca un análisis exhaustivo del estado general de salud del paciente, sus antecedentes clínicos y el impacto emocional que la obesidad puede generar.

Antes de tomar una decisión, el paciente debe someterse a una evaluación médica integral que determine su idoneidad para la cirugía. Si bien la cirugía no suele ser la primera línea de tratamiento, se considera una alternativa viable cuando otras estrategias han fracasado. Como toda intervención quirúrgica, la cirugía bariátrica conlleva ciertos riesgos, como infecciones, deficiencias nutricionales y molestias postoperatorias.

La gestión de estos riesgos requiere la colaboración de un equipo multidisciplinario compuesto por nutricionistas, psicólogos y médicos especialistas, quienes brindan un seguimiento constante para prevenir complicaciones y apoyar al paciente en su adaptación a los cambios físicos y emocionales. A pesar de los riesgos, los beneficios potenciales de la cirugía bariátrica son significativos.

Muchos pacientes no solo logran perder peso, sino que también experimentan una mejora en su salud general, incluyendo la remisión o el control de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, e incluso una reducción en la necesidad de medicación





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