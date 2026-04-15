Cirujano enfrenta cargos penales tras extraer parte del hígado en lugar del bazo y causar la muerte de paciente

Un procedimiento quirúrgico de rutina para extirpar el bazo se convirtió en una tragedia en Florida, donde un cirujano, Thomas Shaknovsky, retiró accidentalmente una parte del hígado de un paciente de 70 años, provocando una hemorragia mortal. El médico enfrenta acusaciones penales y su licencia médica ha sido suspendida.

Una intervención quirúrgica que se preveía como un procedimiento de rutina se ha transformado en una devastadora tragedia, dejando a un profesional de la salud bajo la mira de serias acusaciones penales . Los sucesos tuvieron lugar en el estado de Florida , Estados Unidos, donde el cirujano Thomas Shaknovsky estaba encargado de una operación para extirpar el bazo a un paciente de 70 años. Lamentablemente, durante el desarrollo de la intervención, el galeno procedió a la remoción de una porción significativa del hígado, desencadenando una hemorragia de gravedad extrema que lamentablemente no pudo ser controlada a tiempo.

Según las indagaciones llevadas a cabo, la cirugía había sido programada inicialmente como una esplenectomía laparoscópica, un método quirúrgico considerado mínimamente invasivo y con un bajo índice de riesgos. Sin embargo, los eventos que se desarrollaron dentro del quirófano alteraron de manera radical el curso previsto de la intervención. La extracción del órgano erróneo resultó en una pérdida de sangre descrita por las autoridades como catastrófica, provocando el deceso del paciente en cuestión de minutos.

Tras estos lamentables hechos, el caso fue presentado ante un Gran Jurado del condado de Walton. Este organismo se encargó de analizar detalladamente las circunstancias que rodearon el procedimiento y, tras un análisis exhaustivo, determinó que existen bases sólidas para considerar que las acciones del cirujano podrían configurarse como un delito. El Gran Jurado enfatizó que no se trataría de un simple error médico, sino de una conducta que podría acarrear consecuencias legales de índole penal, de acuerdo con la legislación vigente en el estado.

Inmediatamente después de que trascendiera la gravedad de lo sucedido, las autoridades sanitarias del estado actuaron con celeridad. La licencia médica que habilitaba al profesional para ejercer en Florida fue suspendida de manera provisional. Paralelamente, en el estado de Alabama, donde también desarrollaba su actividad profesional, el doctor Shaknovsky optó por entregar voluntariamente su licencia en medio de un proceso que buscaba su retirada definitiva de la práctica médica.

El sheriff del condado, Michael Adkinson, ha declarado que el proceso judicial se está llevando a cabo con el más estricto rigor. 'Nuestro deber es seguir los hechos hasta donde nos conduzcan, sin temor ni favoritismos', aseveró el sheriff, quien además recalcó la importancia de salvaguardar el debido proceso en todas las etapas de este delicado caso. En estos momentos, el médico se encuentra bajo custodia en una prisión estatal, a la espera de que avance el proceso judicial en su contra y se determinen las responsabilidades pertinentes.

La comunidad médica y los familiares del fallecido aguardan con expectativa los resultados de esta investigación, que sin duda sentará un precedente en la atención médica y la responsabilidad profesional en casos de errores con consecuencias fatales. La complejidad del caso radica en determinar si existió negligencia grave o dolo, elementos cruciales para la imputación penal. La comunidad está consternada por este suceso, que pone de manifiesto la fragilidad de la vida humana incluso en entornos controlados como un quirófano y la necesidad de una vigilancia constante y rigurosa en la práctica médica.

El sistema judicial deberá sopesar cuidadosamente todas las pruebas y testimonios para llegar a una resolución justa y equitativa para todas las partes involucradas en este lamentable acontecimiento. La confidencialidad de la información médica del paciente se mantiene, pero los detalles relevantes para el caso penal están siendo expuestos en el marco del proceso legal. La investigación sigue su curso, y se espera que en las próximas semanas se dicten nuevas medidas o se avance en la formulación de cargos más específicos contra el galeno.

La atención se centra ahora en la recopilación de evidencia forense, peritajes médicos independientes y declaraciones de testigos clave, incluyendo personal del hospital que estuvo presente durante la intervención. La repercusión de este caso trasciende las fronteras del estado, generando debate sobre los protocolos de seguridad en las salas de cirugía y la formación continua de los profesionales de la salud. La sociedad exige transparencia y justicia, y el sistema judicial se enfrenta al desafío de responder a estas demandas de manera ejemplar.

El futuro profesional de Thomas Shaknovsky pende de un hilo, y el resultado de este juicio podría tener un impacto significativo en la percepción pública de la seguridad y la confiabilidad de los procedimientos médicos rutinarios.





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