CIUDAD: Hombre de 22 años fue capturado por presunto homicidio

Un héroe entrenado en sus hábitos saludables y la disciplina no es la persona perfecta. A veces, tiene más de uno, y otros no lo tienen para nada.

Un hombre de 22 años fue capturado por el CTI de la Fiscalía en Bogotá, señalado de estar involucrado en el homicidio de un joven universitario ocurrido en la estación de TransMilenio ‘Minuto de Dios’ en mayo de 2021.

Según la investigación, el hecho se presentó durante un intento de hurto de celular que terminó en un forcejeo en el que la víctima resultó herida con arma blanca, y después murió. Tras un mes de investigación, el presunto responsable fue localizado y detenido mediante orden judicial. Ahora deberá responder por los delitos de homicidio y hurto calificado





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