Ciudad sede del Programa de Desarrollo de la Competitividad de las Américas organizado por la OEA

La ciudad ha sido seleccionada por la OEA para albergar, del 28 de septiembre al 2 de octubre, el Programa de Desarrollo de la Competitividad de las Américas, un encuentro continental que congregará a líderes y empresarios. El evento resalta el crecimiento y la proyección internacional de la localidad, destacando su ecosistema innovador, su enfoque educativo bilingüe y en STEM, y su fortaleza en logística y economía creativa.

La ciudad ha sido elegida como sede del Programa de Desarrollo de la Competitividad de las Américas, organizado por la Organización de los Estados Americanos ( OEA ).

Este evento se llevará a cabo del 28 de septiembre al 2 de octubre y reunirá a líderes, empresarios y representantes de todo el continente. El anuncio fue destacado por el mandatario local, quien expresó que esta designación confirma la confianza que la ciudad genera en el plano internacional. Según sus palabras, este reconocimiento refleja los logros colectivos de la comunidad: un territorio en transformación, atractivo para el desarrollo y con una proyección global creciente.

El mandatario subrayó que la ciudad posee un ecosistema innovador, dinámico y conectado internacionalmente. Entre sus fortalezas mencionó la presencia de universidades líderes, iniciativas de revitalización urbana, programas educativos centrados en el bilingüismo y las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como una economía creativa, sólidas capacidades logísticas y de comercio internacional, e industrias innovadoras. estas características han permitido que la ciudad se posicione como un referente en la región Caribe para la competitividad y el crecimiento económico.

El Programa de Desarrollo de la Competitividad de las Américas busca fortalecer las capacidades de las regiones para impulsar políticas públicas y estrategias que promuevan la productividad, la innovación y la inserción en los mercados globales. La elección de esta ciudad como sede no solo resalta su avance en estos ámbitos, sino que también representa una oportunidad para mostrar los avances locales a nivel continental y atraer nuevas inversiones.

Se espera la participación de expertos internacionales, representantes gubernamentales y del sector privado, quienes intercambiarán experiencias y buenas prácticas en materia de competitividad. Este evento reforzará la imagen de la ciudad como un actor clave en el desarrollo económico del Caribe y las Américas





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