La Clínica Cardio VID utiliza válvulas endobronquiales para mejorar la respiración en pacientes con EPOC. Este tratamiento avanzado combina tecnología intervencionista con atención especializada en Medellín.

La Clínica Cardio VID ha fortalecido significativamente su capacidad para tratar enfermedades respiratorias complejas mediante la integración de un servicio especializado de neumología y cirugía de tórax en Medellín. Esta institución, que forma parte de la Organización VID, cuenta con 60 años de trayectoria y destaca por su enfoque en procedimientos de alta complejidad y rehabilitación pulmonar.

Avances en el tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

La entidad ofrece alternativas terapéuticas avanzadas para pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), incluyendo rehabilitación, oxigenoterapia y tratamientos farmacológicos. Para casos seleccionados, los médicos implementan intervenciones especializadas como procedimientos broncoscópicos avanzados que buscan mejorar la funcionalidad respiratoria de forma mínima e invasiva.

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Una de las tecnologías más innovadoras disponibles es la implantación de válvulas endobronquiales o coils para la reducción de volumen pulmonar. Este procedimiento está diseñado para beneficiar a personas con enfisema e hiperinflación pulmonar, siempre que estén bajo tratamiento óptimo y hayan suspendido el consumo de tabaco por completo.

La prevalencia de la EPOC en la población colombiana

La EPOC es una condición crónica que dificulta el flujo de aire y puede limitar progresivamente la capacidad respiratoria, representando un grave problema de salud pública en Colombia. El estudio Prepocol II, realizado en 2024, identificó una prevalencia del 12,1% en personas mayores de 40 años, evidenciando la magnitud del desafío sanitario.

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En Medellín, la situación es particularmente relevante según los resultados del estudio Prepocol I, donde la cifra alcanzó el 13,5%. Aunque el cigarrillo es un factor de riesgo principal, la exposición prolongada al humo de leña y otras partículas nocivas también contribuye significativamente a la aparición de esta enfermedad en la región.

Estrategias diagnósticas y la visión de la especialista

María José Fernández, neumóloga intervencionista de la Clínica Cardio VID, enfatiza la importancia de subclasificar a los pacientes según sus síntomas y características individuales. La especialista advierte que algunos casos llegan con diagnósticos equivocos, por lo que los estudios de función pulmonar y la valoración especializada son fundamentales para determinar el estado real de la enfermedad.

"Lo que no diagnosticas no lo tratas", afirmó Fernández, destacando que el aire queda atrapado en las zonas afectadas del pulmón, las cuales permanecen excesivamente infladas. Esta hiperinflación limita el funcionamiento de otras regiones pulmonares más sanas, requiriendo intervenciones precisas para restaurar la capacidad respiratoria.

Resultados clínicos y el impacto del procedimiento intervencionista

El mecanismo de tratamiento consiste en insertar una válvula a través de un broncoscopio hacia las zonas afectadas para permitir que se desinflen. Al liberar el aire atrapado, se da espacio al resto del pulmón que se encuentra en mejores condiciones para hincharse y funcionar de manera más eficiente y con menor esfuerzo.

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Desde 2023, la Clínica Cardio VID ha realizado este procedimiento en 109 pacientes. Los datos institucionales revelan que el 92% ha alcanzado desenlaces considerados exitosos, mientras que el 8% restante ha mostrado mejoría en síntomas y calidad de vida, aunque sin lograr la reducción completa de la necesidad de oxígeno suplementario.

Historia de innovación y recomendaciones para el Día Mundial de la EPOC

La trayectoria de la clínica en neumología se remonta al 28 de octubre de 1997, cuando se realizó el primer trasplante de pulmón en Colombia en sus instalaciones. Esta historia de excelencia respalda la especialización actual en el manejo de EPOC grave y procedimientos de mayor complejidad como la reducción de volumen.

En el marco del Día Mundial de la EPOC, conmemorado el 18 de noviembre, se recomienda prestar atención a síntomas como tos crónica, expectoración, dificultad para respirar e infecciones recurrentes, especialmente en fumadores, exfumadores y personas mayores de 40 años expuestas al humo de leña.

La atención oportuna y un diagnóstico preciso son acciones vitales que pueden salvar la vida de los pacientes. Para más información sobre este procedimiento, se puede contactar a la Clínica Cardio VID a través de neumovid@vid.org.co o visitar www.cardiovid.org.co.