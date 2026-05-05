La Clínica Medical ha anunciado la suspensión de varios de sus servicios en Bogotá debido a problemas financieros causados por deudas pendientes de las EPS, afectando la atención en varias sedes y áreas clave como la UCI.

La Clínica Medical ha anunciado la suspensión de varios de sus servicios en Bogotá , una medida drástica motivada por serios problemas financieros derivados de deudas significativas acumuladas por parte de las Entidades Promotoras de Salud , conocidas como EPS .

A través de un comunicado oficial, la institución explicó que esta decisión, aunque difícil, se ha vuelto necesaria debido a las crecientes dificultades en el flujo de caja y a la considerable cartera pendiente de pago por parte de los aseguradores. La situación ha alcanzado un punto crítico que impide a la clínica mantener la prestación de servicios en su totalidad, obligándola a tomar medidas operativas en algunas de sus sedes para garantizar la sostenibilidad de la institución.

La clínica enfatizó que esta no es una decisión tomada a la ligera y que se han evaluado cuidadosamente todas las alternativas antes de llegar a esta conclusión. La institución reconoce el impacto que esta medida tendrá en sus pacientes y se compromete a mantener una comunicación transparente y oportuna sobre cualquier novedad relacionada con la situación.

La clínica Medical lamenta profundamente las molestias que esta situación pueda ocasionar a sus usuarios y reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad. La institución espera que las EPS cumplan con sus obligaciones financieras lo antes posible para poder restablecer la normalidad en la prestación de servicios. La clínica Medical se encuentra en conversaciones con las EPS para buscar una solución a este problema y evitar que la situación empeore.

La institución también está explorando otras opciones para mitigar el impacto de la suspensión de servicios en sus pacientes. La clínica Medical agradece la comprensión de sus usuarios y les pide paciencia mientras se trabaja para resolver esta situación. La clínica Medical se compromete a informar a sus usuarios sobre cualquier cambio en la situación. La clínica Medical se encuentra trabajando arduamente para garantizar que sus pacientes reciban la atención médica que necesitan.

La clínica Medical es una institución de salud comprometida con la calidad y la excelencia en la atención médica. La clínica Medical cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados y comprometidos con la salud de sus pacientes. La clínica Medical ofrece una amplia gama de servicios médicos para satisfacer las necesidades de sus pacientes. La clínica Medical se encuentra ubicada en Bogotá y atiende a pacientes de toda la región. La clínica Medical es una institución de salud líder en Bogotá





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