Clóset Laboral de Fundación Juanfe empodera a mujeres vulnerables en Medellín

La Fundación Juanfe y el Clóset Laboral brindan ropa formal a bajo costo a mujeres de bajos recursos en Medellín, mejorando su autoestima y empleabilidad.

El Clóset Laboral, una iniciativa impulsada por la Fundación Juanfe en Medellín, ofrece prendas formales a costos simbólicos a mujeres en situación de vulnerabilidad. Este programa busca eliminar la barrera económica que impide el acceso al empleo y fortalecer la autoestima de sus beneficiarias. La organización trabaja para romper ciclos de pobreza extrema en Antioquia.

Origen de la estrategia de moda circular

La Fundación Juanfe identificó que jóvenes egresadas de sus programas de empleabilidad carecían de vestimenta adecuada para ingresar al mercado laboral. Ana María Melguizo, directora de la entidad para Antioquia, señaló que las empleadores rechazaban candidatas por su apariencia física. Esta realidad motivó la creación del proyecto hace seis años en Cartagena y su expansión posterior.

Also read Oferta laboral en la Antártida con salario de $9 millones por contar pingüinos: requisitos y cómo postularse

El modelo opera bajo principios de economía circular donde se recopilan prendas femeninas en perfecto estado. Voluntarias y asesoras venden estos artículos a precios ínfimos en lugar de regalarlos. Este mecanismo busca que las receptoras se sientan capaces y valoradas por sus logros. La estrategia transforma la vestimenta en una herramienta de dignidad personal.

Asesoría profesional y empoderamiento

Valentina Osorio, asesora de imagen y creadora del Clóset Laboral, dirige el componente técnico del programa. Ella capacita a las mujeres en presentación personal sin centrarse en marcas o tallas. El objetivo es transformar estratégicamente su imagen para conquistar sus metas laborales. La formación incluye preparación de hojas de vida y práctica de entrevistas.

Advertisement

El evento del 14 de octubre en el Jardín Botánico de Medellín demostró el impacto de estas asesorías. Mujeres como Keyla Salamandra y Sara Valentina Jiménez Botero recibieron orientación personalizada. El proceso genera confianza plena al mirarse en los espejos con ropa adecuada. Esta transformación interna es clave para el éxito profesional.

Impacto social y acompañamiento integral

La iniciativa aborda necesidades básicas de madres adolescentes y personas con baja escolaridad. Keyla Salamandra asistió al stand con su hijo para adquirir ropa para entrevistas laborales. Ella comentó que el espacio permite mejorar su estilo de vida y autoestima. La ropa formal facilita el ingreso a espacios laborales exigentes.

El Clóset Laboral forma parte de un ecosistema de apoyo que incluye entrenamiento técnico y psicológico. Sara Valentina Jiménez Botero, quien comenzó a trabajar a los 12 años, ilustra la resiliencia de las beneficiarias. Estas herramientas complementarias preparan a las mujeres para desenvolverse con éxito. La iniciativa busca reconocer las capacidades ocultas de cada mujer.

Crecimiento y futuro de la iniciativa

El programa ha alcanzado reconocimiento en festivales comunitarios como Medellín para Todas. La demanda por los stands demuestra el interés social en soluciones concretas. La fundación continúa buscando donantes para mantener el stock de prendas formales. La sostenibilidad del proyecto depende de la comunidad y el voluntariado.

Advertisement

El impacto va más allá de la vestimenta al promover el reconocimiento de méritos personales. Las mujeres dejan atrás la sensación de no estar a la altura de una oportunidad. Este cambio de mentalidad es fundamental para la empleabilidad a largo plazo. La Fundación Juanfe reafirma su compromiso con la inclusión social en Colombia.