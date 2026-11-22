Independiente Medellín e Atlético Nacional inician sus campañas en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay con victorias y empates valiosos.

Independiente Medellín e Atlético Nacional han iniciado su participación en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay con resultados que definen el tono de la competencia. El primer partido de esta fase crucial dejó como protagonista al clásico antioqueño, un enfrentamiento clave que se disputará el próximo miércoles a las 8:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. Este encuentro determinará uno de los grandes ejes narrativos de la temporada para las dos instituciones más importantes de la región.

El Independiente Medellín arrancó con contundencia al ser el único equipo en ganar en el grupo A. El cuadro rolo venció 1-0 al Independiente Santa Fe, sumando así los tres puntos vitales para comenzar su ruta hacia la final. La victoria no solo significó un punto en la tabla, sino un mensaje de solidez táctica y mentalidad ganadora en un escenario de alta presión donde la exigencia de la afición es máxima.

Also read Liga BetPlay 2026-II: partido Medellín-Santa Fe detenido por lluvia

Equilibrio y seguridad defensiva del DIM

El técnico Amaranto Perea destacó el crecimiento integral de su plantel tras el triunfo. El entrenador señaló que el equipo mostró mayor regularidad y un equilibrio futbolístico que antes no estaba presente. Perea subrayó que la corrección de errores defensivos ha mejorado notablemente la respuesta emocional de los jugadores durante los momentos críticos del partido.

Según el estratega, la sensación de vulnerabilidad en la zaga ya no existe en el actual plantel. Amaranto Perea afirmó que el grupo ha corregido situaciones que antes les generaban dificultades, logrando una estabilidad que les permite competir con mayor confianza. Esta mejora psicológica y táctica es fundamental para afrontar los desafíos restantes de la fase final.

Advertisement

No obstante, el debut no estuvo exento de contratiempos físicos. Didier Moreno finalizó la temporada lesionado, una baja significativa que deberá ser monitorada por el cuerpo técnico. Además, Perea reconoció que varios futbolistas acumulan desgaste físico, lo que exigirá una gestión cuidadosa de los minutos antes del duelo contra Atlético Nacional.

Resistencia heroica de Atlético Nacional

Por su parte, Atlético Nacional comenzó los cuadrangulares con un empate 0-0 ante Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales. El resultado se consideró valioso debido a las circunstancias adversas que vivió el equipo verdolaga durante gran parte del compromiso. La inferioridad numérica impuso un desafío táutico que el conjunto de Lucas González supo afrontar con disciplina.

Nacional jugó cerca de 60 minutos con diez futbolistas tras la expulsión de Felipe Marín. A pesar de la desventaja, el equipo resistió la presión y generó algunas oportunidades claras de gol. Lucas González expresó su orgullo por la reacción de sus dirigidos, destacando el carácter combativo que demostraron los jugadores ante la adversidad numérica.

El técnico señaló que, en condiciones de igualdad, el equipo habría tenido más control del partido. Lucas González comentó que no perder bajo esas circunstancias es fundamental y un reflejo de la mentalidad ganadora que busca instaurar. Este punto también sirve para no repetir la eliminación sufrida frente a Once Caldas en la Copa BetPlay.

Controversia arbitral y estadísticas reveladoras

El arbitraje de Jhon Alexander Ospina generó un intenso debate postpartido y molestias significativas para la directiva de Atlético Nacional. La expulsión de Felipe Marín, tras revisión del VAR, fue el punto focal de la inconformidad del club. La institución emitió un comunicado cuestionando el historial del árbitro con su plantilla.

Advertisement

Atlético Nacional reveló que en 26 partidos dirigidos por Jhon Alexander Ospina, se han expulsado a nueve futbolistas del equipo verdolaga. Esta cifra representa la estadística más alta que el árbitro registra con un mismo club en su trayectoria profesional. Los datos indican una expulsión cada 2,8 encuentros con el cuadro antioqueño desde enero de 2021.

El club solicitó oficialmente a la Federación Colombiana de Fútbol y a la Comisión Arbitral revisar los hechos y publicar los audios del VAR. Esta petición busca esclarecer las interpretaciones judiciales que condicionaron el desarrollo del encuentro y afectar potencialmente la clasificación del equipo.

Panorama del otro grupo y próximos pasos

En el grupo B, la jornada también dejó resultados que mantienen la incertidumbre en la tabla de posiciones. América de Cali y Millonarios consiguieron empates como visitantes ante Cali y Bucaramanga, respectivamente. Ambos equipos priorizaron el orden defensivo y la precaución, evitando riesgos innecesarios en terrenos adversos.

Estos resultados dejan a Bucaramanga y Cali con la necesidad urgente de recuperar los puntos perdidos en sus propios estadios en las próximas fechas. La primera jornada confirmó que el panorama sigue abierto en ambas zonas, sin favoritos absolutos definidos. La segunda fecha de clásicos comenzará este martes con Millonarios recibiendo a Bucaramanga a las 6:20 p.m.