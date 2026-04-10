Clásico Cafetero: Pereira vs. Once Caldas se enfrentan en la Fecha 16 de la Liga BetPlay

El Deportivo Pereira y Once Caldas se miden en el clásico cafetero, un duelo con historia y realidades contrastantes en la tabla. Análisis del partido, horarios, historial y detalles sobre la transmisión.

El Deportivo Pereira y Once Caldas se enfrentan en una nueva edición del clásico cafetero , correspondiente a la Fecha 16 de la Liga BetPlay. El encuentro, cargado de historia y tradición, se jugará el viernes 10 de abril a las 15:30 (hora colombiana). La sede será el Estadio Santiago de las Atalayas en Yopal, un escenario que promete ser testigo de un duelo intenso debido a la rivalidad histórica entre ambos clubes.

La disparidad en la tabla de posiciones añade aún más emoción al encuentro, con un Pereira que busca desesperadamente una reacción y un Once Caldas consolidado en la parte alta. \El Deportivo Pereira se encuentra en una situación crítica, ocupando la última posición en la tabla de clasificación. Con tan solo 6 puntos tras 15 partidos disputados, el equipo matecaña aún no ha logrado saborear la victoria en el torneo. Este clásico se presenta como una oportunidad crucial para cambiar el rumbo y sumar los primeros tres puntos, necesarios para empezar a escalar posiciones y salir del fondo. Por otro lado, Once Caldas llega al encuentro en una posición privilegiada, ubicado en el cuarto lugar con 25 puntos. Su campaña ha sido sólida y consistente, y buscará mantener su buen momento y consolidar su posición en la tabla. El partido se anticipa como un duelo atractivo, donde cada equipo tiene objetivos claros y la motivación de demostrar su superioridad en un clásico tan emblemático del fútbol colombiano. Se puede ver el partido EN VIVO por televisión y online. Se podrá consultar los horarios internacionales. \El historial entre Pereira y Once Caldas es amplio y rico, con un total de 224 partidos jugados desde 1961, solo por la Liga. El equipo blanco ha sido el más dominante en este historial, con 86 victorias y 296 goles a favor. El Deportivo Pereira ha logrado 66 victorias y 273 anotaciones. La igualdad ha sido protagonista en 72 encuentros. Este clásico número 225 promete ser un nuevo capítulo en esta rivalidad, con ambos equipos buscando sumar puntos cruciales para sus aspiraciones en el torneo. Además de la emoción en el campo, este encuentro también genera interés por la designación arbitral y la expectativa de ver cómo los equipos afrontan el juego, teniendo en cuenta sus respectivas realidades y la presión que implica un clásico. En otras noticias, el DIM muestra interés en Cuadrado, y dos factores podrían acercar esta operación. Por otro lado, el Atlético Bucaramanga está en proceso de definir su nuevo director técnico, con nombres como Polilla, Gamero y otros tres candidatos en la lista. Finalmente, en Millonarios se discuten posibles cambios en la portería con el objetivo de gestionar las salidas de Novoa y Amores





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