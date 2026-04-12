Clásico Capitalino: Millonarios y Santa Fe se enfrentan en un duelo crucial con la clasificación en juego

Rafael Robayo y Agustín Julio, leyendas de Millonarios y Santa Fe, analizan el clásico capitalino que se disputará este domingo, destacando la importancia del encuentro para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.

Millonarios y Santa Fe se enfrentan este domingo en un clásico capitalino crucial, programado para las 2 p.m. Ambos equipos, ubicados fuera de los ocho primeros puestos, se ven obligados a buscar la victoria para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación . Rafael Robayo y Agustín Julio , figuras emblemáticas de los enfrentamientos entre azules y rojos, comparten sus perspectivas sobre el presente y el pasado de este apasionante duelo.

Rafael Robayo, uno de los diez jugadores con más clásicos disputados con Millonarios, con 32 partidos jugados y dos goles anotados, conoce de cerca la presión inherente a estos encuentros y comprende la situación actual del equipo, afectado por la derrota ante O’Higgins en la Copa Sudamericana y su posición en la tabla, donde se encuentra en el décimo lugar con 21 puntos. Robayo analizó: “Los dos equipos llegan en una situación compleja. Un empate equivaldría a despedirse de las finales, y el perdedor también quedaría fuera. Ambos están fuera de los ocho”. Para el mediocampista bogotano, campeón de Copa en 2011 y de Liga en 2012-II, la presión recae principalmente en Millonarios. “Tienen la necesidad de ganar ante su afición, de seguir luchando por entrar entre los ocho. Es crucial mantener el rendimiento en el ámbito local; psicológicamente, será un factor determinante, considerando el reciente resultado adverso en la Sudamericana”, señaló. Robayo expresa preocupación por el desempeño defensivo de Millonarios. “Lamentablemente, percibo a Millonarios como un equipo con un rendimiento dispar entre ataque y defensa. Esta debilidad ha sido detectada por los rivales después de la racha de victorias que lograron”, puntualizó. “Con Sergio Mosquera en la zaga, el equipo exhibía una línea defensiva diferente. Él desempeñaba un papel fundamental, actuando como el ‘borrador’ de la defensa, cubriendo la espalda de sus compañeros. A Millonarios le ha costado encontrar un jugador que enlace y fortalezca la defensa, lo que la hace más vulnerable”, agregó. Para Robayo, la irregularidad del equipo, que alterna victorias resonantes, como las logradas contra Nacional y la goleada al Once Caldas, con partidos complicados, como ante Jaguares y O’Higgins, se debe a este factor. “La irregularidad demuestra que ofensivamente pueden complicar al rival, pero defensivamente también son vulnerables”, comentó. Robayo también abordó cómo el estilo de Santa Fe podría influir en el juego de Millonarios. “Me imagino que Santa Fe también estará analizando cómo enfrentará a Millonarios, si optará por una postura más defensiva o si buscará explotar las debilidades que Millonarios ha mostrado de la mitad hacia atrás. Santa Fe cuenta con jugadores peligrosos que pueden complicar el partido. Millonarios debe ejercer presión constante y buscar errores en la salida de Santa Fe, ya que han cometido errores que Millonarios podría aprovechar”. Robayo, quien llegó a las semifinales de la Sudamericana con Millonarios en 2007 y 2012, cree que al equipo le falta algo para competir en ambos frentes. “Considero que faltan jugadores con experiencia, que conozcan cómo se juegan los torneos internacionales”. Los clásicos se concibieron para ser vividos intensamente, para luchar y para sentir la rivalidad en su máxima expresión. Agustín Julio es un experto en este sentimiento. Bajo los tres palos, fue un símbolo de Santa Fe en cada duelo contra Millonarios, un guardameta cuya mirada se encendía ante la presencia azul. Siempre anheló la victoria. Hoy, retirado, evoca la importancia de este encuentro. Con Julio en la portería, los hinchas cardenales sentían menos angustia, sabiendo que su capitán con guantes, quien debutó en el club en 1995 y lo defendió en cuatro etapas, la última entre 2008 y 2011, impulsaría a su equipo. “Jugar un clásico, independientemente de la situación de cada equipo, ¡era a muerte! Tan pronto como finalizaba el partido anterior, sabíamos que se avecinaba un partido aparte. Se sentía el ambiente de los hinchas, la tensión, con la conciencia de que el partido más importante era contra el rival de patio. Era motivante y estresante”, relata hoy, a sus 51 años, muchos de ellos dedicados a defender el arco. Para los aficionados, era ‘san Agustín’, ya que sus atajadas a menudo parecían milagrosas. Sin embargo, él sabe que este partido requiere mucho más que ayuda divina. “En un clásico como este, hay que minimizar los errores, cualquier fallo será aprovechado por el rival, hay que reducir la duda. Siempre tuvimos la convicción de pelear cada balón, con la garra que caracteriza a Santa Fe. A veces, el juego no era brillante, pero había que entregarlo todo: en los clásicos, eso se manifestaba”, dice Julio, quien ganó una Copa Colombia con los cardenales (2009), pero es un referente para la afición. Julio se enorgullece al hablar de sus clásicos





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