El miércoles 8:30 p.m. se disputa el Clásico Paisa en el Atanasio Girardot. Nacional necesita vencer para evitar la estancamiento, mientras el DIM llega en racha ganadora y busca su primer triunfo en Liga contra el Verdolaga desde 2023.

El miércoles se disputará el clásico más relevante del calendario futbolístico colombiano en el Estadio Atanasio Girardot. Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín ( DIM) se enfrentan a las 8:30 p.m. con la clasificación a una final de la Liga en juego durante la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales del Clasura 2026.

Nacional busca romper racha y DIM llega en ascenso

Atlético Nacional requiere una victoria inmediata para alejarse de la estancamiento que arrastra durante cuatro partidos consecutivos. Esta racha inició cuando el equipo fue eliminado de la final de la Copa por Once Caldas en su enfrentamiento por la competencia nacional. El Verdolaga tiene el peso de ser la plantilla más valiosa del fútbol colombiano, estimada en 24,38 millones de euros según Transfermarkt, lo que incrementa la presión de la hinchada para coronarse campeón del segundo semestre.

Also read Medellín sorprendió con comunicado por el árbitro del clásico contra Nacional: “Recibimos con agrado su designación”

Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín llega con momentum positivo, habiendo ganado sus cuatro partidos más recientes disputados en Liga. El Poderoso aseguró su lugar en los cuadrangulares en las últimas tres fechas del Todos Contra Todos y sumó una victoria clave contra Santa Fe al inicio de las semifinales del torneo local.

El peso histórico y la designación arbitral

El DIM sufre una sequía histórica en este duelo, ya que no vence a Nacional por Liga desde el 3 de diciembre de 2023. En aquel encuentro de cuadrangulares del Clasura de ese año, los rojos lograron una contundente victoria 0-5 y alcanzaron la final ante Junior de Barranquilla. Actualmente, el rival verde no ha sido derrotado en casa por el DIM en competiciones de liga.

Advertisement

El Deportivo Independiente Medellín emitió un comunicado respaldando la designación de Carlos Betancur, del Valle del Cauca, como árbitro central. El club señaló que recibieron con agrado la designación, enfatizando que el fútbol necesita tranquilidad y respeto. El club manifestó su convicción en que el arbitraje estará a la altura del compromiso institucional.

La trayectoria reciente de Carlos Betancur incluye tres clásicos antioqueños por Liga en los últimos años. Dirigió el encuentro del 21 de abril de 2024, que terminó 2-2, y el del 11 de noviembre de 2024, que finalizó 1-1. También arbitraje el duelo del 4 de mayo de 2025, que también terminó en empate, lo que sugiere un patrón de resultados equilibrados bajo su conducción.

Impacto en la clasificación y próximos pasos

Este partido es determinante para la ruta hacia la final del Clasura 2026. Una victoria para Nacional le permitiría desatarse de la presión y mantener sus opciones vivas, mientras que un triunfo del DIM consolidaría su posición en la zona alta gracias a su racha de victorias. La expectativa en Medellín es que elDIM logre revertir la histórica tendencia de empates y victorias verdolagas en este escenario.

Los últimos enfrentamientos directos han definido la narrativa reciente. El duelo más reciente, disputado el 25 de octubre pasado por la fecha 16 del Clasura, fue arbitrado por Jonahtan Ortiz y terminó con victoria 2-1 del cuadro verdolaga. Anteriormente, Wilmar Roldán pitó el duelo del 11 de abril pasado en el que los verdes ganaron 3-2.

Advertisement

La designación de Carlos Betancur para el clásico del miércoles busca garantizar garantías de orden y espectáculo en un duelo de alta intensidad. Ambos equipos saben que los tres puntos son vitales para cerrar la recta final de esta temporada con ilusión de título, sumando presión económica y deportiva sobre la cancha del Atanasio Girardot.