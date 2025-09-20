Clásico RCN 2025: Segunda Etapa en Medellín Promete Emoción y Cambios en la Clasificación

La segunda etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, entre Frontino y Medellín, promete ser decisiva. Con media montaña y un puerto de primera categoría, la jornada podría cambiar la clasificación general y mostrar a los aspirantes al título.

Este domingo 21 de septiembre se llevará a cabo la segunda etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, un evento ciclístico que, como es tradición, congrega a los más destacados ciclistas del país. La edición de este año presenta un recorrido particularmente atractivo, aunque con modificaciones respecto a lo planeado originalmente. La etapa, que ha sido ajustada en su extensión, abarcará 56,1 kilómetros entre Frontino, en el departamento de Antioquia , y la ciudad de Medellín .

Esta fracción de media montaña promete ser crucial, ya que empezará a perfilar a los verdaderos aspirantes al título general. Los aficionados y expertos aguardan con expectación, ya que la ruta y sus características podrían dar un vuelco a la clasificación, anticipando batallas épicas y estrategias audaces por parte de los equipos.\El pelotón de ciclistas iniciará su recorrido en Frontino a las 9:00 de la mañana, hora local. En el kilómetro 13,3, en la localidad de San Jerónimo, se establecerá la única meta volante del día, ubicada en una leve ascensión que, sin embargo, no es categorizable. Este punto intermedio ofrecerá a los corredores la oportunidad de acumular valiosos segundos y puntos, impulsando la competitividad y el dinamismo de la carrera. Más adelante, en el kilómetro 19,9, en el Estadero El Mono, se desarrollará el único sprint especial de la jornada, un duelo explosivo entre los especialistas en velocidad. Después de este sprint, los ciclistas iniciarán el ascenso decisivo hacia la línea de meta, encontrando en su camino un único puerto de montaña, pero de primera categoría. Este desafío montañoso, situado en el kilómetro 34,7, será un punto clave para la estrategia de cada equipo y corredor, y se espera que defina en gran medida quiénes serán los protagonistas en la lucha por la victoria de etapa.\La llegada a la cima del Cerro El Volador, en Medellín, marcará el final de esta exigente segunda etapa del Clásico RCN Sistecrédito. Se anticipa que esta jornada podría traer consigo cambios significativos en la clasificación general, ya que las características del terreno favorecen a los escaladores. La estrategia de los equipos será fundamental, y muchos corredores podrían optar por reservar energías para las etapas restantes, las cuales prometen aún más desafíos montañosos y la esperada contrarreloj individual que definirá al campeón del Clásico RCN. Esta etapa, en particular, es una ventana para que los competidores demuestren su capacidad en la media montaña y sus habilidades en la escalada. Los equipos han preparado cuidadosamente sus estrategias para que sus ciclistas tengan el mejor rendimiento y se posicionen para ganar el título. Los aficionados esperan con gran expectativa el desarrollo de esta etapa, que sin duda será un espectáculo emocionante y definitorio para el Clásico RCN Sistecrédito 2025





