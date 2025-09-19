Clásico RCN Sistecrédito 2025: Presentación de Equipos y Expectativas

Este viernes se realiza la presentación de equipos del Clásico RCN Sistecrédito 2025, que iniciará el sábado 20 de septiembre y finalizará el domingo 28, con la participación de 18 equipos. Conoce los detalles de la presentación, horarios y dónde verlo.

Este viernes 19 de septiembre, los aficionados al ciclismo tienen una cita ineludible. Se llevará a cabo la presentación oficial de los equipos que competirán en la edición 2025 del Clásico RCN Sistecrédito , una de las competencias ciclistas más prestigiosas y esperadas en Colombia. La presentación marcará el preludio de una semana llena de emociones, esfuerzo y pasión sobre dos ruedas, prometiendo batallas épicas y momentos inolvidables para los corredores y los seguidores del deporte.

La competencia, que dará inicio el sábado 20 de septiembre y culminará el domingo 28, contará con la participación de 18 equipos de élite, representando lo mejor del ciclismo nacional e internacional. Los detalles de la presentación, así como los horarios y plataformas de transmisión, se han dado a conocer para que los fanáticos no se pierdan ningún instante de este evento trascendental. El Clásico RCN Sistecrédito 2025 promete ser una edición memorable, con un recorrido desafiante que pondrá a prueba la resistencia y la estrategia de los ciclistas. \La lista de equipos confirmados para esta edición del Clásico RCN Sistecrédito 2025 es diversa y emocionante, incluyendo nombres consolidados y nuevas promesas del ciclismo. Entre los equipos participantes se encuentran Team Sistecrédito, GW Erco Shimano Envía, Team Medellín - EPM, Nu Colombia, Gobernación de Trujillo, Trululu Guacamaya de Venezuela, Boyacá es para vivirla, Avinal-Alcaldía Carmen de Viboral, FUNRV Vima Machine, CRIC Nacional, 100% Huevos-Alcaldía de Manizales, EBSA Empresa de Energía de Boyacá, Orgullo Paisa, Néctar Cundinamarca, Fundación Team Bonelo - Celucambio, Fundecom Tour & Nativa, Strogman Chía 4WD Renta Car, y Tolima es Pasión - Gobernación de Deportes. Esta variada representación asegura una competencia de alto nivel, con corredores de diferentes estilos y estrategias que buscarán la victoria final. La presentación de los equipos es una oportunidad para conocer a los protagonistas, analizar las formaciones y anticipar las posibles estrategias que se desarrollarán a lo largo de las etapas. Además, permite a los aficionados familiarizarse con los uniformes y los patrocinadores de cada equipo, creando un ambiente de anticipación y emoción que eleva la expectativa de la competencia.\Para aquellos que deseen seguir cada detalle de la presentación de equipos del Clásico RCN 2025, la transmisión en vivo estará disponible a través del canal de YouTube de Deportes RCN, brindando una cobertura completa y detallada del evento. Los aficionados también podrán seguir las incidencias y emociones a través de Antena2.com, que ofrecerá actualizaciones en tiempo real y análisis de expertos. La presentación dará inicio a las 2:55 p. m. (hora local), con horarios específicos para diferentes regiones del mundo, asegurando que los seguidores de todas partes puedan unirse a la celebración. Los horarios son los siguientes: Colombia, Ecuador y Perú: 14:55; Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:55; Chile, Bolivia y Venezuela: 15:55; Estados Unidos: 13:55 (D.C. y Florida) - 14:55 (Chicago) - 12:55 (Los Ángeles); México: 13:55; España: 21:55. El Clásico RCN Sistecrédito 2025 promete ser una experiencia inolvidable para los amantes del ciclismo, y esta presentación es solo el comienzo de una semana llena de adrenalina y espectáculo





