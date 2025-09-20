Clásico RCN Sistecrédito 2025: Rodrigo Contreras, el favorito para el 'Duelo de Titanes'

El Clásico RCN Sistecrédito – El Duelo de Titanes 2025 arranca el 21 de septiembre con Rodrigo Contreras como principal favorito, según los analistas. La carrera, con participación internacional, promete emociones fuertes en las carreteras colombianas.

Este sábado 21 de septiembre marca el inicio de una de las competiciones más destacadas del calendario ciclístico colombiano: el Clásico RCN Sistecrédito – El Duelo de Titanes 2025. La carrera, que promete emociones intensas, se iniciará en Apartadó, Antioquia, y concluirá el domingo 28 de septiembre en la vibrante ciudad de Cali.

La participación se compone de 18 equipos y un total de 170 ciclistas, incluyendo dos equipos provenientes de Venezuela, lo que le otorga un carácter internacional al evento. La expectación es alta, y los aficionados y expertos del ciclismo esperan con ansias este enfrentamiento de élite. Antes del inicio de la competición, el diario El Universal llevó a cabo un sondeo con cuatro reconocidos analistas de ciclismo colombiano, buscando conocer sus pronósticos sobre el principal favorito para alzarse con el título de esta edición. Las opiniones de los expertos, analizadas con detenimiento, ofrecen un panorama interesante sobre las posibles estrategias y el desempeño de los ciclistas, augurando una carrera llena de sorpresas y momentos memorables. El análisis previo a la competencia añade una capa de emoción, pues los aficionados pueden seguir las opiniones expertas y anticipar las posibles sorpresas que deparará la competencia.\Los analistas, al unísono, señalaron a Rodrigo Contreras, del equipo Nu Colombia, como el principal candidato a la victoria. Su reciente rendimiento y el respaldo de un equipo sólido lo posicionan como el rival a vencer. Contreras llega a esta edición del Clásico RCN en un momento deportivo excepcional, tras haber conquistado tanto la Vuelta a Colombia como la Vuelta a Boyacá. Esta última victoria, conseguida por un margen mínimo de un segundo frente a Diego Camargo, del equipo Team Medellín, promete una emocionante rivalidad en las etapas más exigentes del recorrido, que se anticipa como uno de los más montañosos de los últimos años. Rodrigo Vásquez, de RCN Radio, destaca la importancia del terreno montañoso en el desarrollo de la carrera, recordando que en ediciones anteriores han surgido sorpresas inesperadas, como la victoria de Kevin Castillo en 2024, quien ahora compite en Europa. Julio Roberto Vaca, de “Hablemos de Ciclismo”, coincide en señalar a Contreras como el ciclista más fuerte del pelotón nacional, sin dejar de lado a figuras clave como Sergio Luis Henao, compañero de equipo de Contreras, y Óscar Sevilla, cuya experiencia y liderazgo estratégico son valiosos. Además, Vaca resalta el crecimiento de jóvenes talentos como Óscar Fernández, quien podría ser protagonista en algunas etapas. Fabio Cruz y Aicardo Torres coinciden en que, aunque exista talento emergente como Yeison Reyes, el duelo central se librará entre Contreras y Camargo. La rivalidad entre estos dos corredores promete ser uno de los puntos álgidos de la competencia, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos.\El Clásico RCN Sistecrédito – El Duelo de Titanes 2025 se prepara para desplegar un nuevo capítulo de su historia, donde la pasión y la adrenalina del ciclismo colombiano se fusionarán en cada etapa. La primera etapa, con una distancia de 158,6 kilómetros, partirá de Apartadó y finalizará en el municipio de Mutatá, Antioquia. Esta etapa inicial establecerá el tono para las siguientes, ofreciendo un espectáculo deportivo de primer nivel. La combinación de la experiencia de los veteranos, el empuje de los jóvenes talentos y la intensidad de la competencia prometen un evento inolvidable para los amantes del ciclismo. Con un recorrido exigente y una amplia gama de equipos y ciclistas participantes, el Clásico RCN 2025 se perfila como una competición llena de emoción y sorpresas, consolidando su lugar como una de las pruebas más importantes del ciclismo en Colombia. La atención se centra ahora en los ciclistas, sus estrategias y el terreno desafiante, creando una atmósfera de expectativa y emoción mientras el pelotón se prepara para la batalla en las carreteras colombianas





