Clamor por la libertad de Yordin Pérez: el drama de un policía secuestrado por el ELN

José Pérez, padre del uniformado de la Dijín, denuncia la crueldad del juicio revolucionario impuesto por el ELN y solicita la pronta liberación de su hijo.

En un relato desgarrador y cargado de angustia, José Pérez ha compartido la dolorosa realidad que atraviesa su familia tras el secuestro de su hijo, Yordin Fabián Pérez.

El uniformado, quien desempeña sus funciones en la Policía Nacional y está adscrito a la Dirección de Investigación Criminal, mejor conocida como Dijín, se encuentra actualmente bajo el control del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional, ELN. La situación ha tomado un giro alarmante y sumamente controvertido, ya que la organización armada ha implementado lo que denominan un juicio revolucionario, resultando en una sentencia absurda y cruel de detención por un periodo de cincuenta y cinco meses.

Este acto ha provocado una ola de indignación y rechazo en diversos sectores de la sociedad colombiana, quienes ven en estas acciones una violación flagrante a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Para José Pérez, el dolor es indescriptible. En sus declaraciones, ha hecho un llamado desesperado y ferviente para que el grupo armado escuche el clamor de una familia destrozada y permita que su hijo regrese a casa lo más pronto posible.

El padre describe este proceso como un calvario interminable, subrayando que es la primera vez que se registra un evento de este tipo, donde se pretende legitimar la privación de la libertad mediante un juicio simulado y carente de toda legalidad. Para la familia, resulta catastrófico comprender que el único motivo por el cual Yordin ha sido capturado y sentenciado es el hecho de cumplir con su deber profesional, sirviendo a la patria con honestidad, lealtad y un profundo sentido de responsabilidad hacia la ciudadanía.

José enfatiza que el secuestro representa uno de los flagelos más devastadores que puede experimentar un ser humano, ya que no solo afecta a la víctima directa, sino que desestabiliza emocional y psicológicamente a todo su entorno cercano. Más allá del impacto institucional, el drama humano es profundo. Yordin Pérez no es solo un agente de la ley, sino el pilar fundamental de su núcleo familiar.

Con once años de servicio activo en la institución, el policía ha recorrido diversas regiones del país, llevando consigo la vocación de servicio que le fue inculcada desde la infancia por su propio padre, quien también sirvió al Estado. Esta tradición de servicio al país, compartida por otros miembros de la familia en la policía y el ejército, se ha transformado ahora en una fuente de sufrimiento.

El impacto económico y emocional es severo, puesto que Yordin es el soporte principal de su hogar. Su padre, ya en la tercera edad y sin capacidad productiva, depende del apoyo de su hijo.

Asimismo, la angustia se extiende hasta Medellín, donde se encuentran su esposa y su pequeña hija de apenas siete años, quienes esperan con desesperación el regreso de un padre y esposo que solo cometió el error de vestir un uniforme para proteger a los demás. La comunidad nacional ha manifestado que los funcionarios del Estado, en este caso cuatro miembros de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, no deben ser blanco de estas prácticas bárbaras.

El hecho de que el país se encuentre atravesando una etapa de fragmentación social y política no justifica en modo alguno que servidores públicos humildes sean sometidos a detenciones arbitrarias ni a juicios clandestinos. La demanda de la familia Pérez es clara: que se reconozca la humanidad de Yordin y que se ponga fin a este cautiverio.

La sociedad colombiana espera que las autoridades y los mediadores logren una salida humanitaria que permita la liberación inmediata de quienes han dedicado su vida a mantener el orden y la seguridad, recordando que detrás de cada uniforme hay un ser humano, un hijo, un esposo y un padre que anhela recuperar su libertad





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ELN Secuestro Policía Nacional Dijín Derechos Humanos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Presidente Petro hizo naufragar el proceso de paz: ELNLa organización ilegal armada sostuvo que 'jamás se ha levantado de las mesas establecidas'. Manifestó su 'disposición' de seguir con el proceso con el gobierno entrante.

Read more »

“Desencanto”: ELN lanza dura crítica a Gustavo PetroSegún declaraciones por un comandante guerrillero, en varias regiones apartadas no se habrían materializado las transformaciones prometidas.

Read more »

ELN propone acuerdo nacional para la paz al próximo gobierno colombianoLa guerrilla del ELN propone al próximo gobierno colombiano, que asumirá en agosto, un acuerdo nacional para buscar una salida política al conflicto armado. Esta propuesta se da tras la suspensión de los diálogos de paz en 2025 y la reciente manifestación del presidente Petro de estar abierto a retomar las negociaciones.

Read more »

Eln anuncia 'juicio revolucionario' contra cuatro funcionarios secuestrados en AraucaEl Frente de Guerra Oriental del Eln informó sobre un 'juicio revolucionario condenatorio' contra cuatro miembros de la Policía Nacional y del CTI de la Fiscalía, secuestrados desde 2025 en Arauca. Los funcionarios, identificados como Franki Hoyos, Yordin Pérez, Jesús Pacheco y Rodrigo López, fueron condenados en un proceso ilegal. El grupo había exigido previamente la liberación de sus presos.

Read more »

Defensoría exige al ELN la liberación inmediata de los agentes del CTITambién de los policías Franque Hoyos y Yordin Fabián Pérez.

Read more »

“Exigimos que liberen a todos los colombianos”: Mindefensa rechaza propuesta del ELNLos funcionarios del CTI retenidos fueron identificados como José Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, Franque Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza.

Read more »